Упал с неба: серый гусь подружился с пеликанами и передумал возвращаться к своей стае

24 июня 2021 , 14:03
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Источник:

фейсбук Ивана Русева

В нацпарке Тузловские лиманы спасли серого гуся, который просто упал с неба. Выздоровев, он прибился к стае пеликанов и передумал возвращаться к птицам своего вида.

Серого гуся только недавно выпустили вблизи пункта наблюдения "Граница Тузловские Амазония". Его историю рассказал эколог и руководитель научно-исследовательского отдела нацпарка "Тузловские лиманы" Иван Русев

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Гусь упал с неба

Птица в сентябре 2020 года упала в огород сотрудницы нацпарка "прямо с неба". Гусь был ранен, но травма быстро зажила. Он жил в офисе Нацпарка Тузловские лиманы и делил убежище с аистом и пеликанами. Ради его же безопасности выпускать на волю гуся не могли.

Птицу назвали Одиссеем и по чуть-чуть приучали к обычной жизни в диких условиях. 

Что известно о Тузловских лиманах?

Это лиманы Татарбунарского края в Одесской области. Территория имеет статус природоохранной. Общая площадь Тузловских лиманов составляет 206 квадратных километров.

Тузловские лиманы экоактивисты называют "родильным домом" рыб Черного моря, ведь это идеальное место для нереста рыб и гнездования сотен видов птиц, многие из которых – краснокнижные.

Данные на основе Википедии

Серого гуся отпустили на свободу

Лишь недавно Одиссея выпустили на свободу, и потом он исчез. За несколько дней поиска оказалось: он прибился к стае пеликанов. Увидеть его удалось благодаря фотоловушке: серый гусь несколько раз попал на фотографии в окружении пеликанов. 


Гусь прижился в стае пеликанов / Фото с фейсбука Ивана Русева

Эколог отмечает: его зимовка с пеликанами в офисе нацпарка сказалась: птица стала хорошо понимать язык пеликанов и сдружилась с таким же видом в дикой природе.

Недаром он всю зиму вместе жил с двумя такими красавцами, очень хорошо знает их язык и быстро их нашел на территории Амазонии. И он с ними уже подружился и мирно живет,
– написал Иван Русев.


Выявить Одиссея помогла фотоловушка / Фото с фейсбука Ивана Русева

Сейчас серый гусь Одиссей живет на территории лимана Шаганы.

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Автор: Вероніка Климська