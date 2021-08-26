Сердце из овец: как фермер из Австралии почтил память своей тети – впечатляющее видео

Тетя Бена Джексона умерла от рака, а мужчина не смог полететь на похороны из-за карантинных ограничений. Тогда он решил сделать трогательное видео.

Тетя Бена жила в Брисбене. Женщина умерла после двухлетней борьбы с раком.

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Идея сделать сердце из живых овец пришла к мужчине, когда он кормил своих животных. Задумка не ​​сразу получилась так, как планировалось.

Первый раз фигура напоминала ужасный смайлик. Хотя у моей тети было хорошее чувство юмора, это было не совсем то, что я хотел, – поделился фермер.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно выпрашиваякоторый не только вкусный, но и полезный.

На видео овцы забегают в загон и постепенно из их фигурок вырисовывается гигантское сердце. Бен Джексон снял ролик с помощью дрона и отправил семье в день похорон тети.

Огромное сердце из овец: впечатляющее видео