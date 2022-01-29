Семья хотела взять нового любимца, а нашла потерянного собаку: трогательное фото

Семья из Флориды потеряла собаку еще в 2019 году. Когда они решились взять из приюта нового любимца – нашли давно потерянного.

Известно, что семья долго пытались найти собаку, которую называли Допи. Однако все усилия были бесполезными.

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Это подтолкнуло их взять нового друга из приюта – пушистого котика. Пока они разглядывали животных, отец увидел собаку, которая очень напомнила потерявшегося пса.

"Это же Допи!", – воскликнул мужчина. Услышав знакомый голос и имя, собака оживилась. Тогда вся семья подошла к любимому четырехлапому.



Встреча с Допи / Фото инстаграм

По словам работников, в приют Допи привел мужчина, нашедший его на улице. А счастливый случай помог семье объединиться с любимцем.

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