Как сделать так, чтобы кошка не хотела лезть на елку: тикток-хак

Кошки – большие ценители новогоднего декора. Каждый раз, как в доме появляется елка, котики прыгают на нее и играют с украшениями – и не всегда все остается целым. Как научить своего любимца не портить атмосферу праздника, объяснила популярная тиктокер.

Блогер по имени Бекка поделилась коварным планом, который поможет спасти новогоднее дерево от надоедливого кота. Девушка проверила совет, который, по ее словам, увидела в другом сообщении.

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Чтобы кошка обходила елку десятой дорогой, Бекка предлагает сформировать у любимца негативные ассоциации с деревом.

Если вы будете раздражать своего кота елкой, прежде чем украсить ее, то он даст ей покой,

– отметила блогер.

Реакция соцсетей

Метод, который предложила блогер Бекка, разделил тикток на два лагеря – одни в восторге от совета девушки, а другие считают, что относиться так к своему любимцу отнюдь не правильно.

"Это гениально, завтра я попробую это со своим малышом"

"Мне нужна информация о том, действительно ли это сработало, или ваш кот просто взял на себя обязательство уничтожить то, что его оскорбляло"

"Вы оскорбили вашу кошку елкой и думаете, что это смешно?"

Кто-то отметил, что метод действенный, однако должен иметь предел.

Я – специалист по животноводству, и это должно работать, если кошка не слишком травмируется морально. Это простое поведение животных,

– написал комментатор.

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Позже Бекка выложила еще одно видео, в котором сообщила, что ее план удался – ее кошка не трогает елку и не трогает украшения.