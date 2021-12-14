Блогерка на ім’я Бекка поділилася підступним планом, який допоможе врятувати новорічне дерево від набридливого кота. Дівчина перевірила пораду, яку, за її словами, побачила в іншому дописі.
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Щоб кішка оминала ялинку десятою дорогою, Бекка пропонує сформувати в улюбленця негативні асоціації з деревом.
Якщо ви будете дратувати свого кота ялинкою, перш ніж прикрасити її, то він він дасть їй спокій,
– зазначила блогерка.
Реакція соцмереж
Метод, який запропонувала блогерка Бекка, розділив тікток на два табори – одні в захваті від поради дівчини, а інші вважають, що ставитися так до свого улюбленця аж ніяк не правильно.
- "Це геніально, завтра я спробую це зі своїм малюком"
- "Мені потрібна інформація про те, чи дійсно це спрацювало, чи ваш кіт просто взяв на себе зобов’язання знищити те, що його ображало"
- "Ви образили вашу кішку ялинкою і думаєте, що це смішно?"
Хтось зазначив, що метод дієвий, проте має мати межу.
Я – фахівець із тваринництва, і це має працювати, якщо кішка не надто травмується морально. Це проста поведінка тварин,
– написав коментатор.
Пізніше Бекка виклала ще одне відео, у якому повідомила, що її план удався – її кішка не чіпає ялинку та не чіпає прикраси.