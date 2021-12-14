Блогер по имени Бекка поделилась коварным планом, который поможет спасти новогоднее дерево от надоедливого кота. Девушка проверила совет, который, по ее словам, увидела в другом сообщении.

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Чтобы кошка обходила елку десятой дорогой, Бекка предлагает сформировать у любимца негативные ассоциации с деревом.

Если вы будете раздражать своего кота елкой, прежде чем украсить ее, то он даст ей покой,

– отметила блогер.

Реакция соцсетей

Метод, который предложила блогер Бекка, разделил тикток на два лагеря – одни в восторге от совета девушки, а другие считают, что относиться так к своему любимцу отнюдь не правильно.

"Это гениально, завтра я попробую это со своим малышом"

"Мне нужна информация о том, действительно ли это сработало, или ваш кот просто взял на себя обязательство уничтожить то, что его оскорбляло"

"Вы оскорбили вашу кошку елкой и думаете, что это смешно?"

Кто-то отметил, что метод действенный, однако должен иметь предел.

Я – специалист по животноводству, и это должно работать, если кошка не слишком травмируется морально. Это простое поведение животных,

– написал комментатор.

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Позже Бекка выложила еще одно видео, в котором сообщила, что ее план удался – ее кошка не трогает елку и не трогает украшения.