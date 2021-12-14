Блогер по имени Бекка поделилась коварным планом, который поможет спасти новогоднее дерево от надоедливого кота. Девушка проверила совет, который, по ее словам, увидела в другом сообщении.
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Чтобы кошка обходила елку десятой дорогой, Бекка предлагает сформировать у любимца негативные ассоциации с деревом.
Если вы будете раздражать своего кота елкой, прежде чем украсить ее, то он даст ей покой,
– отметила блогер.
Реакция соцсетей
Метод, который предложила блогер Бекка, разделил тикток на два лагеря – одни в восторге от совета девушки, а другие считают, что относиться так к своему любимцу отнюдь не правильно.
- "Это гениально, завтра я попробую это со своим малышом"
- "Мне нужна информация о том, действительно ли это сработало, или ваш кот просто взял на себя обязательство уничтожить то, что его оскорбляло"
- "Вы оскорбили вашу кошку елкой и думаете, что это смешно?"
Кто-то отметил, что метод действенный, однако должен иметь предел.
Я – специалист по животноводству, и это должно работать, если кошка не слишком травмируется морально. Это простое поведение животных,
– написал комментатор.
Позже Бекка выложила еще одно видео, в котором сообщила, что ее план удался – ее кошка не трогает елку и не трогает украшения.