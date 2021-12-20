В провинции Британская Колумбия, где живет Арлин с семьей, есть немало оленей. Они часто подходят близко к домам, особенно если там есть такие приманки, как рождественские украшения в виде их сородичей.

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Впервые семья Арлин переделала трехмерную модель оленя в рождественского Рудольфа 5 лет назад. С тех пор в декабре к ним часто наведываются олени, которые, похоже, не могут отличить настоящее животное от игрушечного. Их не останавливает даже красный фонарь, который служит Рудольфу носом.

Каждый год на него нападают или бьют, сбивают его с ног и ломают,

– рассказала женщина.

Как настоящие олени реагируют на рождественского Рудольфа: смотрите видео



Арлин предполагает, что такой интерес оленей к ее украшению можно оправдать брачным сезоном. Самцы начинают соперничать с другими за внимание самок, и принимают за конкурента все, что напоминает оленя. В частности, и пластикового Рудольфа с его реалистичными размерами, формой и рогами.

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По словам женщины, за все годы, что игрушечный олень украшает ее дом на Рождество, он очень часто страдал. Ему отбивали голову, лапы и другие части тела, которое впоследствии снова чинили.

Игрушечный Рудольф неоднократно страдал от настоящих оленей / Фото Арлин Чмелик

Несмотря на это, у семьи никогда не возникало мысли убрать оленя с улицы. Они планируют ремонтировать и выставлять Рудольфа на показ, пока это будет возможно.