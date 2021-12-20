У провінції Британська Колумбія, де мешкає Арлін із сім'єю, є чимало оленів. Вони нерідко підходять близько до будинків, особливо, якщо там є такі приманки, як різдвяні прикраси у вигляді їхніх родичів.

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Вперше родина Арлін переробила тривимірну модель оленя у різдвяного Рудольфа 5 років тому. З того часу у грудні до них часто навідуються олені, які, схоже, не можуть відрізнити справжню тварину від іграшкової. Їх не зупиняє навіть червоний ліхтар, який слугує Рудольфові носом.

Щороку на нього нападають чи б'ють, збивають його з ніг і ламають,

– розповіла жінка.

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Арлін припускає, що такий інтерес оленів до її прикраси можна виправдати шлюбним сезоном. Самці починають змагатися з суперниками за увагу самок, і приймають за конкурента усе, що нагадує оленя. Зокрема, й пластикового Рудольфа з його реалістичними розмірами, формою та рогами.

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.

За словами жінки, за всі роки, що іграшковий олень прикрашає її домівку на Різдво, він дуже часто страждав. Йому відбивали голову, лапи та інші частини тіла, яке згодом знову лагодили.

Іграшковий Рудольф неодноразово страждав від справжніх оленів / Фото Арлін Чмелік

Попри це, у родини ніколи не виникало думки забрати оленя з вулиці. Вони планують ремонтувати та виставляти Рудольфа на показ доти, доки це буде можливо.

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