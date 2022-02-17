Сбежал во время прогулки: младенец помог вернуть домой пропавшую собаку

Австралийская овчарка, которую зовут Луна, убежала во время прогулки. Вернуть домашнего питомца удалось маленькому мальчику, когда он заплакал.

Семья Майерс все выходные искала Луну, однако их попытки были напрасны. Тогда они обратились к специалисту по поиску пропавших животных Сандре Колстон.

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Она посоветовала членам семьи оставить какие-нибудь предметы одежды в тех местах, где раньше любила быть собака, чтобы она услышала родной запах.

Впоследствии Луна попала на камеры видеонаблюдения, расположенные недалеко от дома, где живет семья Майерс. Хозяева сразу отправились на поиски собаки. Когда увидели любимицу, она была очень испугана и отказалась подходить. "Наш призыв почему-то испугал ее, поэтому она сбежала", – вспомнила Эмбер Майерс.



Луна с хозяевами / Фейсбук

Через несколько часов они снова вернулись за собакой, но на этот раз взяли с собой детей. Пока Эмбер с мужем искали Луну, сестра женщины сидела с ее дочерью Брейлин и маленьким сыном Боуэном в машине.

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Малыш устал и начал плакать, поэтому тетя взяла мальчика на руки и вышла из машины. Плач младенца привлек внимание Луны. Она прибежала к машине, когда услышала Боуэна. Собака беспокоилась и проверяла, все ли с мальчиком хорошо. Это помогло вернуть Луну домой, где она снова играет с детьми и радуется почесыванием от хозяев.

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