Животное умерло за день или за два до того, как его нашли на пляже. Как известно, его ни разу не видели живым.

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Самый редкий в мире кит выбросился на пляж Новой Зеландии

4 июля сотрудники Департамента получили сообщение о том, что к берегу реки Таяри прибило клюворылого кита размером примерно 5 метров. При дальнейшем исследовании было установлено, что это самец лопатозубого кита. Этот вид остается в значительной степени загадочным: с 1800-х годов ученые зафиксировали лишь 6 его наблюдений, 5 из них – в водах Новой Зеландии.

Если информация подтвердится, это будет первый найденный экземпляр этого вида, который можно исследовать. Можно будет препарировать его, составить карту родства с другими видами, узнать о его питании и, возможно, найти подсказки о том, где он обитает,

– говорится в сообщении.

Генетическое тестирование для подтверждения идентификации кита может занять несколько месяцев. Образцы ДНК кита были переданы в Оклендский университет, известного как куратор новозеландского архива тканей китообразных.

О существе известно совсем немного

Всего было обнаружено 6 ремнезубов лопатозубых. К сожалению, неповрежденные были похоронены до того, как можно было провести анализ ДНК для подтверждения их идентичности. В результате ученые не смогли продолжить исследование этих находок.



Самый редкий в мире кит выбросился на пляж Новой Зеландии / Фото New Zealand Department of Conversation

Первые кости лопатозубого были найдены в 1872 году на острове Питт в Новой Зеландии. Позже в 1950-х и 1986 годах были найдены дополнительные останки, что привело к секвенированию ДНК в 2002 году, которое подтвердило, что все 3 экземпляра принадлежали к одному виду лопатозубого носорога.

Однако исследователи не смогли определить, вымер ли этот вид. Тогда в 2010 году двух погибших лопатозубых было найдено на пляже в Новой Зеландии, но дальнейшие исследования оказались снова невозможными.

Ременезуб лопатозубый – вид млекопитающих из семейства клюворылых отряда китообразных. Ученые до сих пор не знают, сколько их вообще существует, чем они питаются и где именно живут в южной части Тихого океана. Эти существа в поисках пищи погружаются очень глубоко, а на поверхность всплывают редко.