В сети пользователи сравнивали червя с инопланетянином и существом из ночных кошмаров. Предлагаем и вам взглянуть на это "чудо" природы.
Смотрите также В искусственном озере неожиданно поселился ламантин: никто не знает, как он туда попал
Моряки нашли инопланетный глицерин
Хищные черви могут достигать длины до 35 сантиметров. Рот этих червей оборудован четырьмя полыми челюстями с зубами, соединенными с железами, вырабатывающими яд. Удивительно, но этот уникальный процесс питания напоминает приманку и является очень эффективным для привлечения рыбы, что делает его популярным выбором для рыбаков как наживка.
Нашли его утром, он просто висел на нашем причале. Осторожно зачерпнули его картоном и отпустили в воду,
– отметили моряки.
Как выглядит существо: смотрите видео
Пользователей сети заинтересовало жуткое существо, они начали выдвигать различные предположения, что оно им напоминает. Вот несколько комментариев:
- "Я никогда не смогу это забыть";
- "Мне не нужно было это видеть. Похоже на кишечник с лицом";
- "Эй, это моя пищеварительная система";
- "Как будто не с того света";
- "Начните день с кошмаров!".
При этом эксперты предостерегают, что не стоит подносить пальцы ко рту глицерина, поскольку он может вызвать болезненный укус, который можно сравнить с укусом пчелы, даже для человека.