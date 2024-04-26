Самый прожорливый кот в мире: беспардонно ворует еду, а особенно любит крабов, – смешные видео

Котики бывают немного наглыми, очень наглыми и просто супернаглыми. Кошка из недавно опубликованного в Сети видео - типичный представитель третьей группы наглых пушистых морд.

Сиси постоянно попадается на горячем, когда без всякого стеснения ворует еду со стола. Дерзкое поведение этого пушистого "тигра" привлекло внимание пользователей социальных сетей.

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Самый прожорливый кот в мире

Беспардонный пушистик похищает не только любимые многими кошками лакомства, вроде креветок, крабов, мяса, рыбы или курицы, он также активно ворует овощи, выпечку и даже напитки.

Так, в новом видео можно наблюдать, как его хозяева сели ужинать, а пушистик тут как тут. Он заметил на столе вкусненькие крабы и намеревался провернуть "спецоперацию" по их похищению, но в результате что-то пошло не так. Тарелку сбросил, вцепился зубами в краба, тогда как хозяин вытаскивал все это дело изо рта котика.

Как это было: смотрите видео

Словом, кот не имеет никаких ограничений, когда дело доходит до присвоения чужих вкусностей.

Сиси смакует лакомства: смотрите видео

Пользователей соцсетей поразил уровень наглости котика. Вот несколько комментариев:

"А-ха-ха, это самая наглая морда на свете".

"Капец, этому котику явно не хватает хорошей пощечины".

"Ничего себе, какой прожорливый котик".

"Ха-хах, скромность не его конек".

Женщина приютила кота размером с ее 10-летнюю дочь

Кристин Сегуин из Канады была шокирована неожиданным поворотом событий, когда домашнее животное, которое она считала маленьким котиком, оказалось размером с ее 10-летнюю дочь. Когда ей привезли домашнее животное, у женщины "перехватило дыхание".

Женщина, ошибочно подсчитала, что Аксель, которого она спасает, весит 19 фунтов вместо 19 килограммов. В результате была шокирована, обнаружив, что кот был такого же размера, как и ее собака Чарли.