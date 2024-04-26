Сісі постійно попадається на гарячому, коли без жодного сорому краде їжу зі столу. Зухвала поведінка цього пухнастого "тигра" привернула увагу користувачів соціальних мереж. Дивіться також Відпустка вдалася: мавпа зробила незабутнє селфі зі здивованими туристами – курйозне фото

Найненажерливіший кіт у світі

Безпардонний пухнастик викрадає не тільки улюблені багатьма кішками ласощі, на кшталт креветок, крабів, м'яса, риби чи курки, він також активно краде овочі, випічку та навіть напої.

Так, у новому відео можна спостерігати, як його господарі сіли вечеряти, а пухнастик тут як тут. Він помітив на столі смачненькі краби й мав намір провернути "спецоперацію" з їх викрадення, але в результаті щось пішло не так. Тарілку скинув, вчепився зубами в краба, тоді як господар витягав все це діло з рота котика.

Як це було: дивіться відео

Словом, кіт не має жодних обмежень, коли справа доходить до привласнення чужих смаколиків.

Сісі смакує ласощі: дивіться відео

Користувачів соцмереж вразив рівень нахабства котика. Ось декілька коментарів:

"А-ха-ха, це найнахабніша морда на світі".

"Капець, цьому котику явно не вистачає гарного ляпаса".

"Нічого собі, який ненажерливий котик".

"Ха-хах, скромність не його коник".

Жінка прихистила кота розміром з її 10-річну доньку

Крістін Сегуїн з Канади була шокована несподіваним поворотом подій, коли домашня тварина, яку вона вважала маленьким котиком, виявилася розміром з її 10-річну доньку. Коли їй привезли домашню тварину, у жінки "перехопило подих".

Жінка, помилково підрахувала, що Аксель, якого вона рятує, важить 19 фунтів замість 19 кілограмів. В результаті була шокована, виявивши, що кіт був такого ж розміру, як і її собака Чарлі.