Сісі постійно попадається на гарячому, коли без жодного сорому краде їжу зі столу. Зухвала поведінка цього пухнастого "тигра" привернула увагу користувачів соціальних мереж.
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Найненажерливіший кіт у світі
Безпардонний пухнастик викрадає не тільки улюблені багатьма кішками ласощі, на кшталт креветок, крабів, м'яса, риби чи курки, він також активно краде овочі, випічку та навіть напої.
Так, у новому відео можна спостерігати, як його господарі сіли вечеряти, а пухнастик тут як тут. Він помітив на столі смачненькі краби й мав намір провернути "спецоперацію" з їх викрадення, але в результаті щось пішло не так. Тарілку скинув, вчепився зубами в краба, тоді як господар витягав все це діло з рота котика.
Як це було: дивіться відео
Словом, кіт не має жодних обмежень, коли справа доходить до привласнення чужих смаколиків.
Сісі смакує ласощі: дивіться відео
Користувачів соцмереж вразив рівень нахабства котика. Ось декілька коментарів:
- "А-ха-ха, це найнахабніша морда на світі".
- "Капець, цьому котику явно не вистачає гарного ляпаса".
- "Нічого собі, який ненажерливий котик".
- "Ха-хах, скромність не його коник".
Жінка прихистила кота розміром з її 10-річну доньку
Крістін Сегуїн з Канади була шокована несподіваним поворотом подій, коли домашня тварина, яку вона вважала маленьким котиком, виявилася розміром з її 10-річну доньку. Коли їй привезли домашню тварину, у жінки "перехопило подих".
Жінка, помилково підрахувала, що Аксель, якого вона рятує, важить 19 фунтів замість 19 кілограмів. В результаті була шокована, виявивши, що кіт був такого ж розміру, як і її собака Чарлі.