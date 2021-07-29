Самые симпатичные пациенты ветеринаров: подборка уникальных фото

Ветереринары ежедневно помогают десяткам животных. Конечно же они не упускают случая сфотографироваться с наиболее милыми любимцами.

Предлагаем фото интересных домашних любимцев. Некоторые животные улыбаются, некоторые – имеют невероятный взгляд.

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# 1 Пони уснул, пока ветеринар говорил с хозяевами



Пони, кажется, очень устал после визита к ветеринару / Фото Quantizedd

# 2 Работа ветеринаром имеет свои преимущества



Котов много не бывает / Фото Zentik69

# 3 У ветеринара в ящике живет шпиц

На досуге или отдыха можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцев не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.



Каждый по-своему использует ящик / Фото

# 4 Собака целует ветеринара при осмотре, пока тот измеряет давление



Собака решил отблагодарить своему врачу / Фото Black_flower666

# 5 Даже визит к врачу не огорчил эту собаку



Эта собака знает, что такое радость / Фото SloanXL

# 6 Львенок очень пристально и со страхом наблюдает за людьми



Эти невероятные глаза завораживают / Фото MillAh

# 7 Котенок, защитившись от вирусов маской, готово помогать другим



В ветеринара появился помощник / Фото Woodend3442

# 8 Этот пристальный и действительно лисий взгляд привлекает внимание



Бывают и такие милые пациенты / Фото Teo_sk

# 9 Котенок нашол временное пристанище



Котенок нашол себе дом сразу у врача в кармане / Фото Reddit.com

# 10 Этот песик откровенно не в восторге от визита к врачу



Такое милое создание нуждалось в помощи врача / Фото Sadmoment.com

# 11 Немецкие доги решили проявить свою любовь



Эти собаки умеют проявить любовь / Фото Camkoda

# 12 Крысяте также необходимо обследование



Бывают и очень маленькие пациенты / Фото Blek_blek

# 13 За таким счастливым котенком ухаживал ветеринар



Этот котенок точно умеет радоваться жизни / Фото TheGSwat

# 14 Тот момент, когда и врач, и пациент на одной волне



Это животное точно умеет проявлять эмоции / Фото Mrsmadmike

# 15 Козленка Матильду принесли в гости в больницу



Стильный козленок пришол на прием к ветеринару / Фото Meggiemugs

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