Самое милое соединение семьи: парень спас утенка, который отстал от стаи

Маленький утенок отстал от своей стаи и потерялся. Если бы не случайный прохожий, который его заметил, малыш мог попасть в беду.

Видео спасения парень с добрым сердцем выложил в свой тикток. За несколько дней оно набрало бешеные 10 миллионов просмотров.

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Утенок отбился от стаи

Парень увидел малыша и решил отнести его к маме и братьям с сестрами. Он взял утенка и стал изо всех сил бежать к поляне, на которой были другие утки. Спасатель кричал: "О, мама, ты кое-кого забыла!".

В конце концов парень нашел семью утенка. Он радостно присоединился к остальным и как ни в чем не бывало, пошел дальше.

Под видео пользователи отмечают, что это самое милое воссоединение семьи, которое они видели.

Спасение утят на Киевщине

Милая история, связанная с утятами, произошла на Киевщине. Стая диких утят не могла перейти дорогу из-за активного движения авто. На помощь им пришли патрульные. Сначала полицейские провели утят вдоль отбойника, чтобы птички смогли перейти на другую сторону. Тогда остановили движение авто и провели стаю к обочине.

Почему утята ходят рядышком

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, что не только вкусный, но и полезный.

Источник: Eco life