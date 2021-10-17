Відео порятунку хлопець із добрим серцем виклав у свій тікток. За кілька днів воно набрало шалені 10 мільйонів переглядів.

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Каченя відбилося від зграї

Хлопець побачив маля і вирішив віднести його до мами і братиків та сестричок. Він взяв каченя і став щодуху бігти до галявини, на якій були інші качки. Рятувальник кричав: "О, мамо, ти декого забула!".

Зрештою хлопець знайшов родину каченяти. Воно радісно приєдналося до решти і як ні в чому не бувало, пішло собі далі.

Під відео користувачі зазначають, що це наймиліше возз'єднання родини, яке вони бачили.

Порятунок каченят на Київщині

Мила історія, що пов'язана з каченятами, трапилася на Київщині. Зграя диких каченят не могла перейти дорогу через активний рух авто. На допомогу їм прийшли патрульні. Спершу поліцейські провели каченят уздовж відбійника, щоб пташки змогли перейти на іншу сторону. Тоді зупинили рух авто і провели зграю до узбіччя.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Чому каченята ходять рядочком

Джерело: Eco life