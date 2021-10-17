Відео порятунку хлопець із добрим серцем виклав у свій тікток. За кілька днів воно набрало шалені 10 мільйонів переглядів.
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Каченя відбилося від зграї
Хлопець побачив маля і вирішив віднести його до мами і братиків та сестричок. Він взяв каченя і став щодуху бігти до галявини, на якій були інші качки. Рятувальник кричав: "О, мамо, ти декого забула!".
Зрештою хлопець знайшов родину каченяти. Воно радісно приєдналося до решти і як ні в чому не бувало, пішло собі далі.
Під відео користувачі зазначають, що це наймиліше возз'єднання родини, яке вони бачили.
Порятунок каченят на Київщині
Мила історія, що пов'язана з каченятами, трапилася на Київщині. Зграя диких каченят не могла перейти дорогу через активний рух авто. На допомогу їм прийшли патрульні. Спершу поліцейські провели каченят уздовж відбійника, щоб пташки змогли перейти на іншу сторону. Тоді зупинили рух авто і провели зграю до узбіччя.
Чому каченята ходять рядочком
Джерело: Eco life
- В обидві халепи каченята потрапили через свою інстинктивну звичку – ходити один за одним рядочком.
- Качки – водоплавні птахи і не можуть жити без водойм.
- Після появи на світ пташенята повинні дістатись води, нерідко долаючи кілька кілометрів.
- Загублене каченя, яке відстало, приречене на загибель.
- Лише йдучи один за одним, голова до хвоста, каченята здатні не загубити один одного.
- Також ланцюжком або щільним табунцем каченята слідом за матір'ю долають простори відкритої води і розосереджуються, тільки діставшись краю очерету.