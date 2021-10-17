Видео спасения парень с добрым сердцем выложил в свой тикток. За несколько дней оно набрало бешеные 10 миллионов просмотров.

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Утенок отбился от стаи

Парень увидел малыша и решил отнести его к маме и братьям с сестрами. Он взял утенка и стал изо всех сил бежать к поляне, на которой были другие утки. Спасатель кричал: "О, мама, ты кое-кого забыла!".

В конце концов парень нашел семью утенка. Он радостно присоединился к остальным и как ни в чем не бывало, пошел дальше.

Под видео пользователи отмечают, что это самое милое воссоединение семьи, которое они видели.

Спасение утят на Киевщине

Милая история, связанная с утятами, произошла на Киевщине. Стая диких утят не могла перейти дорогу из-за активного движения авто. На помощь им пришли патрульные. Сначала полицейские провели утят вдоль отбойника, чтобы птички смогли перейти на другую сторону. Тогда остановили движение авто и провели стаю к обочине.

Почему утята ходят рядышком

Источник: Eco life

  • В обе беды утята попали из-за своей инстинктивной привычки – ходить друг за другом в ряд.
  • Утки – водоплавающие птицы и не могут жить без водоемов.
  • После появления на свет птенцы должны добраться воды, нередко преодолевая несколько километров.
  • Потерянный утенок обречен на гибель.
  • Только идя друг за другом, голова к хвосту, утята способны не потерять друг друга.
  • Также цепочкой или плотным табунком утята вслед за матерью преодолевают пространства открытой воды и рассредоточиваются, только добравшись края тростника.