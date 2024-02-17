"Блошиная лягушка", как ее прозвали ученые, достигает в длину всего 7,1 миллиметра, что делает ее самой крошечной в мире. Ученым пришлось изучить и измерить 46 экземпляров миниатюрной амфибии, найденных на вершине холма на юге Баии (Бразилия), чтобы официально описать этот вид.

Читайте также В Австралии заметили животное, которое считалось давно вымершим

Самое крошечное позвоночное в мире – "блошиная лягушка"

Наблюдения показывают, что окраска спины лягушек помогает им сливаться с окружающей средой. Поскольку основным цветом местной растительности и самих амфибий является коричневый, в отличие от других лягушек с яркой окраской, которые также обитают в этом регионе.

Биологам известно о существовании блошиной лягушки размером с горошину с тех пор, как она впервые была обнаружена в тропических лесах Бразилии.

Биологам было известно о существовании блошиной лягушки размером с горошину с 2011 года / Фото Renato Gaiga

Однако, в новом исследовании ученые расширили знания о новом виде, и смогли собрать достаточно образцов, чтобы доказать, что блошиные лягушки действительно являются самыми крошечными в мире.

Как проходили исследования?

Дело в том, что ученым необходимо было подтвердить, что самые маленькие экземпляры блошиных лягушек на самом деле являются взрослыми особями. Исследователи смогли определить это, проверив, что собранные образцы достигли половой зрелости. К счастью, было собрано достаточно образцов, чтобы предоставить убедительные доказательства.

Результаты исследования кажутся "абсолютно ясными". Мы пришли к выводу, что представители этого вида потенциально являются самыми крошечными из лягушек, ныне живущих в мире,

– говорит исследователь Марк Шерц.

Авторы исследования также отмечают, что их удивило то, насколько крошечными могут быть самые маленькие взрослые блошиные лягушки. Например, длина самцов составляет от 6,45 до 7,9 миллиметра, тогда как длина взрослых самок достигает от 7,38 до 9,87 миллиметра.

Еще один побежденный конкурент блошиной лягушки Brachycephalus Didactylus, позирующий на крошечном грибе / Фото Diego Luiz

Чтобы лучше проиллюстрировать, насколько на самом деле миниатюрной является эта лягушка, ученые сфотографировали существо на монете в 1 бразильский реал. Отметим, что монета весит всего 7 граммов, имеет диаметр 27 миллиметров и толщину 1,95 миллиметра.

Оказалось, что на лицевой стороне одной монеты могло бы уместиться более дюжины взрослых лягушек-блох, также известных как Brachycephalus pulex. Результаты исследования также свидетельствуют о том, что представители этого вида обитают только на двух лесистых вершинах холмов в Бразилии.

Один из конкурентов блошиной лягушки, проигравший, – тыквенная лягушка или Brachycephalus ephippium / Фото Diego Luiz

Не менее удивительным фактом также оказалось то, что эти амфибии фактически не имели твердых "костных элементов", за исключением очень твердого и толстого черепа и позвоночника.

Напомним, в Великобритании одну из дорог рядом с городом Бат закрыли для водителей на 6 недель. Такое решение нужно для того, чтобы помочь местным лягушкам добраться до мест их размножения.