В США выбрали самую уродливую собаку в мире: как она выглядит – действительно ли такая ужасная

В США прошел конкурс "Самая уродливая собака в мире". Победителем стал пекинес с именем Вайлд Тханг (Wild Thang). Пес из Орегона уже пятый раз участвует в конкурсе, но победа досталась ему только в этом году.

Из-за собачьей чумы, которую Вайлд Тханг перенес в 10-недельном возрасте, он вырос без зубов и с мышечным расстройством. Однако, это не помешало найти ему любящую семью и стать победителем в этом необычном конкурсе.

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Самые уродливые собаки в мире 2024 года

Конкурс "Самая уродливая собака в мире 2024" проходил в калифорнийском городе Петалума, где встретились восемь финалистов – преимущественно собаки с непростой судьбой, которые нашли дом после долгих лишений и жизни в приютах.

Восьмилетний пекинес по кличке Вайлд Тханг из города Кус Бей, штат Орегон, стал победителем конкурса. Пес 5 раз участвовал в конкурсе, но удача улыбнулась ему только сейчас.



Вайлд Тханг вместе с хозяйкой / Фото из инстаграма @wildthangofficial

Когда пекинесу было 10 недель, у него обнаружили собачью чуму, что помешало росту зубов и повлекло расстройство мышц одной из ног. Поскольку у Вайлда Тханга нет зубов, его язык всегда высунут.

Хозяйка собаки Энн Льюис получит за победу своего любимца 5 000 долларов.

Второе место на конкурсе и приз в 3 000 долларов достался 14-летнему мопсу Роуму (Rome), который передвигается с помощью колесного протеза. Ранее пес никогда не участвовал в этом конкурсе, а в этом году получил приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования.

Мне нравится, что на конкурсе представлены собаки, которые несовершенны – несовершенно идеальные,

– сказала владелица серебряного призера Мишель Грейди.



Второе место занял 14-летний мопс Роум / Фото Will Bucquoy / Sonoma-Marin Fair

На третьем месте оказалась сверстница мопса - 14-летняя собака с кличкой Дейзи Мэй (Daisy Mae). Нынешние хозяева спасли животное, когда ей было два года. Собака потеряла зрение, а впоследствии и все зубы. Хозяйка Элизабет Уайтхаус призналась, что не ожидала, что ее питомица займет призовое место на конкурсе.



На третьем месте Дейзи Мэй / Фото Will Bucquoy / Sonoma-Marin Fair

Конкурсу уже 50 лет

Организаторы проводят ежегодный конкурс "Самая уродливая собака мира" уже почти 50 лет. Соревнование создано для того, чтобы "развлечься с замечательными персонажами и показать миру, что эти собаки действительно хороши", а также подчеркнуть, насколько важно брать бездомных животных в семьи.

Это всемирно известное событие отмечает несовершенства, которые делают всех собак особенными и уникальными,

– говорится в описании конкурса.

Среди других участников были метисы чихуахуа, китайских хохлатых и мопсов, в частности 14-летний метис брюссельского грифона и мопса, по имени Фредди Меркьюри.