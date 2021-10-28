Самая печальная мордашка: пес устроил драму, когда хозяин собирался ехать на работу

В Тайване лабрадор терьер по кличке Тимо настоящий любимец семьи. Недавно хозяин опубликовал видео, как четвероногий реагировал на то, что мужчина шел на работу.

На кадрах, что опубликовал хозяин, видно, что Тимо вышел провести мужчину на работу. Во время этого он скорчил "самую печальную" мордочку в мире.

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Он как будто пытался "гипнозировать" мужчину с тоской в глазах, чтобы тот не шел на работу и не покидал Тимо. Однако, когда хозяин воскликнул имя домашнего любимца, тот сразу все забыл и активно завилял хвостом, стал радостным.

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Хозяин добавил, что Тимо очень общителен. Кроме того, мужчина любит уделять ему много времени. В социальных сетях он публикует много фото и видео вместе со своим любимцем.



Тимо с хозяином / Фото Фейсбук

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