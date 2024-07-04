Самка ската Шарлотта, которая непорочно забеременела, умерла: что случилось с существом

В начале года в аквариуме и лаборатории акул Северной Каролины сделали неожиданное заявление: их самка ската Шарлотта забеременела в результате непорочного зачатия. Сначала исследователи предполагали, что отцом потомства Шарлотты мог быть самец акулы, с которым она делила аквариум. Однако впоследствии эта теория была отвергнута.

В аквариуме сообщили печальную новость – самая известная во всем мире самка ската умерла. Причину смерти не называют.

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Самая известная самка ската Шарлотта умерла от болезни

В течение нескольких месяцев общественность внимательно следила за беременностью Шарлотты, а аквариум регулярно делился снимками УЗИ и новостями о ее состоянии. Однако после того, как типичный для скатов четырехмесячный срок беременности истек, исследователи и сотрудники аквариума начали подозревать осложнения.

Позже выяснилось, что Шарлотта страдает редким репродуктивным заболеванием, которое в итоге оказалось смертельным.

Теперь сотрудники аквариума сообщили печальную новость – самая известная во всем мире самка ската умерла. Это произошло в воскресенье, 30 июня, в аквариуме, где ученые наблюдали за Шарлоттой.

Сейчас исследователи и медицинская команда, которая лечила Шарлотту, продолжают исследовать тело самки ската, чтобы узнать больше о ее редком заболевании,

– говорится в сообщении.

Точной причины смерти Шарлотты все еще не названо, возможно, после дополнительных тестов она станет известной.

Беременность Шарлотты

В феврале 2024 года в аквариуме обнаружили беременность Шарлотты, которую три месяца держали в тайне. Эта беременность была особенно необычной, поскольку Шарлотта несколько лет сосуществовала исключительно с акулами, и в ее окружении не было ни одного самца ската. Сначала была выдвинута гипотеза, что зачатие могло произойти с участием другого вида, но впоследствии эта теория была отвергнута.

В качестве доказательств беременности Шарлотты сотрудники аквариума предоставили снимки УЗИ / Фото Aquarium & Shark Lab

В недавнем заключении эксперты определили партеногенез, который обычно называют "непорочным зачатием", как явление, когда эмбрион развивается без оплодотворения. Такое явление, хоть и относительно редкое, было задокументировано у разных видов, включая насекомых, амфибий, птиц, рептилий и рыб.

В мае 2024 года стало известно, что у самки ската Шарлотты развилось редкое репродуктивное заболевание, которое поразило ее репродуктивную систему. По словам работников аквариума, Шарлотта была беременна, но болезнь привела к гибели эмбриона. При этом некоторые ученые выразили скептицизм относительно того, была ли Шарлотта беременной вообще.