В акваріумі повідомили сумну новину — найвідоміша в усьому світі самка ската померла. Причину смерті не називають.

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Найвідоміша самка ската Шарлотта померла від хвороби

Протягом кількох місяців громадськість уважно стежила за вагітністю Шарлотти, а акваріум регулярно ділився знімками УЗД і новинами про її стан. Однак після того, як типовий для скатів чотиримісячний термін вагітності минув, дослідники та співробітники акваріума почали підозрювати ускладнення.

Пізніше з'ясувалося, що Шарлотта страждає на рідкісне репродуктивне захворювання, яке зрештою виявилося смертельним.

Тепер співробітники акваріума повідомили сумну новину – найвідоміша в усьому світі самка ската померла. Це сталося в неділю, 30 червня, в акваріумі, де вчені спостерігали за Шарлоттою.

Зараз дослідники та медична команда, яка лікувала Шарлотту, продовжують досліджувати тіло самки ската, щоб дізнатися більше про її рідкісне захворювання,

– йдеться у повідомленні.

Точної причини смерті Шарлотти все ще не названо, можливо, після додаткових тестів вона стане відомої.

Вагітність Шарлотти

У лютому 2024 року в акваріумі виявили вагітність Шарлотти, яку три місяці тримали в таємниці. Ця вагітність була особливо незвичайною, оскільки Шарлотта кілька років співіснувала виключно з акулами, і в її оточенні не було жодного самця ската. Спочатку була висунута гіпотеза, що зачаття могло відбутися за участю іншого виду, але згодом ця теорія була відкинута.

Як докази вагітності Шарлотти співробітники акваріума надали знімки УЗД / Фото Aquarium & Shark Lab

У нещодавньому висновку експерти визначили партеногенез, який зазвичай називають "непорочним зачаттям", як явище, коли ембріон розвивається без запліднення. Таке явище, хоч і відносно рідкісне, було задокументоване у різних видів, включаючи комах, амфібій, птахів, рептилій та риб.

У травні 2024 року стало відомо, що у самки ската Шарлотти розвинулося рідкісне репродуктивне захворювання, яке вразило її репродуктивну систему. За словами працівників акваріума, Шарлотта була вагітна, але хвороба призвела до загибелі ембріона. При цьому деякі вчені висловили скептицизм щодо того, чи була Шарлотта вагітною взагалі.