Самая большая морда в мире: за что ретривер из Нью-Йорка попал в Книгу рекордов Гиннеса
Источник:People
Пес по кличке Файнли уже давно удивляет поклонников своим редким умением. Он может держать во рту много мячиков одновременно.
Абсолютный рекорд Файнли – держать во рту 6 теннисных мячиков одновременно. Золотистый ретривер начал делать это еще в 2017 году, но только сейчас выяснилось, что он является мировым рекордсменом.
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Признали рекордсменом
Пес из Канандаигуа, США, стал известен давно. Его поклонники в восторге от таланта ретривера переносить большое количество мячиков за раз.
Файнли признали мировым рекордсменом / Фото Guinness World Records
Однако официально рекорд Файнли признали только 23 февраля 2020. Его занесли в Книгу рекордов Гиннеса "за наибольшее количество теннисных мячей, которые собака держит во рту".
Впрочем, чтобы попасть на страницы Книги, Файнли и его владельцам пришлось еще немного подождать. И вот, наконец, рекорд песика был опубликован в Книге рекордов Гиннеса за 2022 год.
Ретривер поражает своим талантом / Фото Guinness World Records
Книга рекордов Гиннесасборник мировых рекордов за прошлый год. Публикуется с 1955 года. История Книги рекордов началась со спора: владелец известной пивоварни "Гиннесс" поспорил с друзьями-охотниками о том, какая птица является самой быстрой в Европе. После этого Хью Бивер решил издать сборник рекордов за свой счет.
Источник: Википедия
Пес давно стал популярным
Большие новости! Я могу официально заявить, что попал в книгу рекордов @guinnessworld за 2022, – написали на странице песика в инстаграме.
Файнли уже давно получил известность в инстаграме и имеет почти 50 тысяч подписчиков.Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.
Песик уже давно известен в социальных сетях / Фото Guinness World Records
Как пес стал знаменитым
Файнли прославился благодаря видео. Владелец бросал ему мяч, а пес подбирал его и ждал, пока бросят еще один. Он не возвращал мячи, а собирал их во рту.
Предыдущий рекорд был поставлен также золотистым ретривером по кличке Огги, который мог удержать сразу 5 мячей.
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