Самая большая морда в мире: за что ретривер из Нью-Йорка попал в Книгу рекордов Гиннеса

Пес по кличке Файнли уже давно удивляет поклонников своим редким умением. Он может держать во рту много мячиков одновременно.

Абсолютный рекорд Файнли – держать во рту 6 теннисных мячиков одновременно. Золотистый ретривер начал делать это еще в 2017 году, но только сейчас выяснилось, что он является мировым рекордсменом.

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Признали рекордсменом

Пес из Канандаигуа, США, стал известен давно. Его поклонники в восторге от таланта ретривера переносить большое количество мячиков за раз.



Файнли признали мировым рекордсменом / Фото Guinness World Records

Однако официально рекорд Файнли признали только 23 февраля 2020. Его занесли в Книгу рекордов Гиннеса "за наибольшее количество теннисных мячей, которые собака держит во рту".

Впрочем, чтобы попасть на страницы Книги, Файнли и его владельцам пришлось еще немного подождать. И вот, наконец, рекорд песика был опубликован в Книге рекордов Гиннеса за 2022 год.



Ретривер поражает своим талантом / Фото Guinness World Records

Книга рекордов Гиннеса сборник мировых рекордов за прошлый год. Публикуется с 1955 года. История Книги рекордов началась со спора: владелец известной пивоварни "Гиннесс" поспорил с друзьями-охотниками о том, какая птица является самой быстрой в Европе. После этого Хью Бивер решил издать сборник рекордов за свой счет.

Источник: сборник мировых рекордов за прошлый год. Публикуется с 1955 года. История Книги рекордов началась со спора: владелец известной пивоварни "Гиннесс" поспорил с друзьями-охотниками о том, какая птица является самой быстрой в Европе. После этого Хью Бивер решил издать сборник рекордов за свой счет.Источник: Википедия

Пес давно стал популярным

Большие новости! Я могу официально заявить, что попал в книгу рекордов @guinnessworld за 2022, – написали на странице песика в инстаграме.

Файнли уже давно получил известность в инстаграме и имеет почти 50 тысяч подписчиков.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для негосодержащее все необходимые его организму питательные вещества.



Песик уже давно известен в социальных сетях / Фото Guinness World Records

Как пес стал знаменитым

Файнли прославился благодаря видео. Владелец бросал ему мяч, а пес подбирал его и ждал, пока бросят еще один. Он не возвращал мячи, а собирал их во рту.

Предыдущий рекорд был поставлен также золотистым ретривером по кличке Огги, который мог удержать сразу 5 мячей.

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Ретривер Файнли держит сразу 6 мячей: смотрите видео

