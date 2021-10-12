Ретривер Коди в прачечной почти каждый вечер. Здесь работает его владелец, который просто не может отказать любимцу в его чудаковатом хобби.

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Песик обожает лежать на стиральных машинах

Каждый вечер 8-летний собака Коди помогает своему хозяину закрывать прачечную. Он тщательно относится к своей работе: пока папа убирает и проверяет технику, ретривер лежит сверху на машинке и наблюдает за ним.



Коде на стиральной машинке / Фото с инстаграма codytheretriever

Стефани, дочь владельца прачечной, рассказывает, что собаки всегда ходили вместе с папой на работу.

Мой папа имеет прачечную и всегда брал с собой наших собак в конце рабочего дня. Наш старый пес любил сидеть в креслах, чтобы наблюдать за клиентами,

– рассказала девушка.

Впрочем, Коди пошел дальше, а точнее – выше. Он облюбовал не просто сидячие места в зале, а самые высокие точки – собственно, стиральные машины. Он любит сидеть на них сверху, лениво дремля и наблюдая за окружающими.

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Коди стал главной достопримечательностью прачечной. Он обеспечивает идеальное отвлечение для клиентов, которые ждут, пока одежда высохнет.

Эта работа подходит для независимого Коди, который любит внимание, но предпочитает, чтобы люди приходили к нему.

Его девизом всегда было: "Я делаю то, что хочу",

– сказала Стефани.

После нескольких лет в прачечной, Коди стал местной знаменитостью и темой для мемов.



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Главное о голден-ретривере

Источник: 24 канал

Порода выведена относительно недавно в Шотландии. Создателем золотистого ретривера является сэр Дадли Марджерибенкс. Он был одержим желанием вывести идеальную товарищескую собаку. Ему это получилось после нескольких лет упорной селекции.

Золотистый ретривер отличается интеллигентностью, аккуратностью, умом, спокойным темпераментом.

Согласно стандарту породы, голден-ретриверы могут иметь только один окрас – золотистый. Его оттенки допускаются от очень светлого, кремового, до темно-золотистого.

Шерсть у этих собак мягкая, длинная, с ярко выраженными подвесами на груди, животе и задней стороне конечностей.