На Закарпатье будет действовать запрет на отлов форели: названы сроки

С 1 сентября в Закарпатской области будет действовать временный запрет на отлов форели до 31 декабря. Эта мера направлена на сохранение местной популяции форели и обеспечение ее устойчивого роста.
В отличие от большинства представителей ихтиофауны Украины ручьевая форель характеризуется осенним нерестом и удлиненным периодом эмбриогенеза. Основная цель запрета — обеспечить охрану и сохранение в надлежащем состоянии среды обитания, путей миграции и мест природного воспроизводства,
- говорится в сообщении.
В рыбоохранном патруле добавили, что в случае нарушения рыбоохранного законодательства придется уплатить помимо штрафа еще и 7 225 гривен за каждую незаконно выловленную особь форели, как ущерб, причиненный водным биоресурсам.
Выдра украла в отеле рыбу более чем на 125 000 долларов
Сотрудники отеля "Grosvenor Pulford Hotel and Spa" в Честере были поражены после того, как обнаружили дерзкую выдру, которой удалось украсть потрясающее количество рыб – не менее 50. Эти водные деликатесы, оцененные примерно в 2 000 фунтов стерлингов (2 500 долларов США) каждый , таинственным образом исчезли из пруда отеля.
Кадры из камер видеонаблюдения зафиксировали, как существо хитро проникает в ставок гостиницы, стремительно хватает добычу и поспешно убегает. Отель заявил, что был установлен электрический забор, чтобы цапли не ловили рыбу, но выдра удалось пройти через него.