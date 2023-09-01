На Закарпатье будет действовать запрет на отлов форели: названы сроки

В отличие от большинства представителей ихтиофауны Украины ручьевая форель характеризуется осенним нерестом и удлиненным периодом эмбриогенеза. Основная цель запрета — обеспечить охрану и сохранение в надлежащем состоянии среды обитания, путей миграции и мест природного воспроизводства,

- говорится в сообщении.

В рыбоохранном патруле добавили, что в случае нарушения рыбоохранного законодательства придется уплатить помимо штрафа еще и 7 225 гривен за каждую незаконно выловленную особь форели, как ущерб, причиненный водным биоресурсам.

Выдра украла в отеле рыбу более чем на 125 000 долларов

В Великобритании выдра украла дорогую рыбу из роскошной гостиницы. Ее стоимость оценивается более чем в 100 000 фунтов стерлингов (125 тысяч долларов).