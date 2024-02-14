Лучше не нарушать закон: украинские пограничники "поймали" рысь на фотоловушку
Источник:ГПСУ
Рыси часто попадают в фотоловушки, расставленные на разных территориях Украины. На этот раз хищника зафиксировали в Карпатах.
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) показала фото рыси, которая попала на фотоловушку в Карпатах. Соответствующие снимки были опубликованы на официальном сайте ведомства.
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Рысь попала в фотоловушку ГПСУ
В Госпогранслужбе предостерегли граждан от нарушения закона, отметив, что с начала месяца на участке отдела "Селятин" было задержано 18 нарушителей.
Как отмечают в ведомстве, примерно каждое третье задержание было осуществлено благодаря фотоловушкам.
Лучше попасть в фотоловушку, чем в пасть рыси. А лучше не нарушать закон и не становиться чьим-то ужином в Карпатах,
– говорится в подписи к снимкам рыси.
Рысь попала в фотоловушку в Карпатах / Фото ГПСУ
Украинские пограничники "поймали" рысь на фотоловушку / Фото ГПСУК слову:
ГПСУ показала овчарку, которая патрулирует в Карпатах
Госпогранслужба Украины имеет четвероногих работников, которые успешно выполняют поставленные задачи и преданно охраняют территории, что входят в зону их ответственности. Так, пограничники показали немецкую овчарку, по кличке Лаки, которая уже более года патрулирует в Карпатах вместе с кинологом.
Пограничники заверили, что для четвероногого горная местность – не помеха, и благодаря своему острому обонянию и быстрым лапам он качественно делает свое дело.