Рысь попал в фотоловушку в заповеднике на Львовщине: впечатляющие кадры

Рысь у Украины встречается довольно редко. Так на территории НПП "Сколевские Бескиды", что во Львовской области, в фотоловушку попал именно этот представитель кошачьих.

Фотоловушки зафиксировали как взрослых рысей, так и их котят. Это доказательство того, что территория заповедника является благоприятной средой для краснокнижных видов животных.

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"Из наших фото видно как грациозно рыси перемещаются по снегу. Никакой другой представитель семьи кошачьих не приспособлен к снегу так хорошо, как рысь", — отметили в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды".

Следовательно, ведение ограниченной хозяйственной деятельности и наличие сохранившихся старовозрастных древостоев на территории национального природного парка – уменьшает фактор тревоги животных и способствует их размножению.

Смотрите фото рыси, которые сделали в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды":

Факты о рыси

Рысь предпочитает глухие темнохвойные леса, хотя встречается в разнообразных насаждениях. Он отлично лазает по деревьям и скалам, хорошо плавает.

Его легко отличить от других представителей семьи кошачьих благодаря ушам с кисточками, которые не только придают черте красивый и оригинальный вид, но еще помогают увеличивать остроту слуха.

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Сообщение Национального природного парка "Сколевские Бескиды"

В мире еще столько всего, что можно изучать едва ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты на диковинки. Но даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Фотосессия рыси в Сколевских Бескидах.

В 2020 – 2021 годах на территории НПП "Сколевские Бескиды" проводился мониторинг диких животных. Результаты исследования подтвердили уникальность и разнообразие фауны в Бескидах. Ярким примером стал представитель из семьи кошачьих – рысь обыкновенная (Lynx lynx L.). Заметим, что рысь в Украине встречается достаточно редко. При всей осторожности она не очень боится людей и довольно часто пользуется пешими тропами.

Рысь предпочитает глухие темнохвойные леса, хотя встречается в разнообразных насаждениях. Она отлично лазает по деревьям и скалам, хорошо плавает. Ее легко отличить от других представителей семьи кошачьих благодаря ушам с кистями, которые не только придают черте красивый и оригинальный вид, они еще помогают увеличивать остроту слуха.

Из наших фото видно как грациозные рыси перемещаются по снегу. Никакой другой представитель семьи кошачьих не приспособлен к снегу так хорошо, как рысь.

Фотоловушки зафиксировали как взрослых рысей, так и их котят. Это доказательство того, что территория ПЗФ является благоприятной средой для краснокнижных видов животных. Следовательно, ведение ограниченной хозяйственной деятельности и наличие сохранившихся древних древостоев на территории национального природного парка "Сколевские Бескиды" намного уменьшает фактор тревоги и способствует размножению представителей животного мира.

В течение 2021 года мы уже публиковали интересные фото из жизни диких животных, зафиксированных фотоловушками, установленными в рамках проведения мониторинга биоразнообразия в сотрудничестве с Франкфуртским зоологическим обществом, как части Международной Климатической Инициативы.

Желаем всем счастливого грядущего 2022 года, а нам – интересных фактов и событий из жизни леса!