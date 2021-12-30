Фотопастки зафіксували як дорослих рисей, так і їх кошенят. Це є доказом того, що територія заповідника є сприятливим середовищем для червонокнижних видів тварин.
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"З наших фото видно як граціозно рисі переміщуються по снігу. Жодний інший представник родини котячих не пристосований до снігу так добре, як рись", – зазначили в Національному природному парку "Сколівські Бескиди".
Отже, ведення обмеженої господарської діяльності та наявність збережених старовікових деревостанів на території національного природного парку – зменшує фактор турбування тварин і сприяє їх розмноженню.
Дивіться фото рисі, які зробили в Національному природному парку "Сколівські Бескиди":
Факти про рись
Рись віддає перевагу глухим темнохвойним лісам, хоча зустрічається в різноманітних насадженнях. Вона відмінно лазить по деревах і скелях, добре плаває.
Її легко відрізнити від інших представників родини котячих завдяки вухам з китицями, які не тільки надають рисі красивого та оригінального вигляду, а ще допомагають збільшувати гостроту слуху.
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Допис Національного природного парку "Сколівські Бескиди"
Фотосесія рисі у Сколівських Бескидах.
У 2020 – 2021 роках на території НПП "Сколівські Бескиди" проводився моніторинг диких тварин. Результати дослідження ще раз підтвердили унікальність та різноманітність фауни в Бескидах. Яскравим прикладом став представник з родини котячих – рись звичайна (Lynx lynx L.). Зауважимо, що рись в Україні зустрічається досить рідко. При всій обережності вона не дуже боїться людей і досить часто користується пішими стежками.
Рись віддає перевагу глухим темнохвойним лісам, хоча зустрічається в різноманітних насадженнях. Вона відмінно лазить по деревах і скелях, добре плаває. Її легко відрізнити від інших представників родини котячих завдяки вухам з китицями, які не тільки надають рисі красивого і оригінального вигляду, вони ще допомагають збільшувати гостроту слуху.
З наших фото видно як граціозно рисі переміщуються по снігу. Жодний інший представник родини котячих не пристосований до снігу так добре, як рись.
Фотопастки зафіксували як дорослих рисей, так і їх кошенят. Це є доказом того, що територія ПЗФ є сприятливим середовищем для червонокнижних видів тварин. Отже, ведення обмеженої господарської діяльності та наявність збережених старовікових деревостанів на території національного природного парку "Сколівські Бескиди" набагато зменшує фактор турбування і сприяє розмноженню представників тваринного світу.
Протягом 2021 року ми вже публікували цікаві фото з життя диких тварин, зафіксованих фотопастками встановлених у рамках проведення моніторингу біорізноманіття у співпраці із Франкфуртським зоологічним товариством, як частини Міжнародної Кліматичної Ініціативи.
Бажаємо усім щасливого прийдешнього 2022 року, а нам – цікавих фактів та подій з житя лісу!