Фотопастки зафіксували як дорослих рисей, так і їх кошенят. Це є доказом того, що територія заповідника є сприятливим середовищем для червонокнижних видів тварин.

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"З наших фото видно як граціозно рисі переміщуються по снігу. Жодний інший представник родини котячих не пристосований до снігу так добре, як рись", – зазначили в Національному природному парку "Сколівські Бескиди".

Отже, ведення обмеженої господарської діяльності та наявність збережених старовікових деревостанів на території національного природного парку – зменшує фактор турбування тварин і сприяє їх розмноженню.

Дивіться фото рисі, які зробили в Національному природному парку "Сколівські Бескиди":

Факти про рись

Рись віддає перевагу глухим темнохвойним лісам, хоча зустрічається в різноманітних насадженнях. Вона відмінно лазить по деревах і скелях, добре плаває.

Її легко відрізнити від інших представників родини котячих завдяки вухам з китицями, які не тільки надають рисі красивого та оригінального вигляду, а ще допомагають збільшувати гостроту слуху.

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У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Допис Національного природного парку "Сколівські Бескиди"

Фотосесія рисі у Сколівських Бескидах.

У 2020 – 2021 роках на території НПП "Сколівські Бескиди" проводився моніторинг диких тварин. Результати дослідження ще раз підтвердили унікальність та різноманітність фауни в Бескидах. Яскравим прикладом став представник з родини котячих – рись звичайна (Lynx lynx L.). Зауважимо, що рись в Україні зустрічається досить рідко. При всій обережності вона не дуже боїться людей і досить часто користується пішими стежками.

Рись віддає перевагу глухим темнохвойним лісам, хоча зустрічається в різноманітних насадженнях. Вона відмінно лазить по деревах і скелях, добре плаває. Її легко відрізнити від інших представників родини котячих завдяки вухам з китицями, які не тільки надають рисі красивого і оригінального вигляду, вони ще допомагають збільшувати гостроту слуху.

З наших фото видно як граціозно рисі переміщуються по снігу. Жодний інший представник родини котячих не пристосований до снігу так добре, як рись.

Фотопастки зафіксували як дорослих рисей, так і їх кошенят. Це є доказом того, що територія ПЗФ є сприятливим середовищем для червонокнижних видів тварин. Отже, ведення обмеженої господарської діяльності та наявність збережених старовікових деревостанів на території національного природного парку "Сколівські Бескиди" набагато зменшує фактор турбування і сприяє розмноженню представників тваринного світу.

Протягом 2021 року ми вже публікували цікаві фото з життя диких тварин, зафіксованих фотопастками встановлених у рамках проведення моніторингу біорізноманіття у співпраці із Франкфуртським зоологічним товариством, як частини Міжнародної Кліматичної Ініціативи.

Бажаємо усім щасливого прийдешнього 2022 року, а нам – цікавих фактів та подій з житя лісу!