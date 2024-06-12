Одна на сто миллионов: мужчина поймал необычайно красивую акулу – потрясающие фото

Мужчина из Флориды, который любит акул, недавно имел замечательный улов с редким генетическим заболеванием. Речь идет о невероятной красоты акуле.

Пользователь Instagram @huntingforjaws опубликовал видео своей встречи с редкой акулой 31 мая. Пользователи социальных сетей ошеломлены "красивой" акулой, найденной у побережья Флориды: "1 на 100 миллионов".

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Мужчина поймал очень красивую акулу

Лимонная акула, вероятно, имеет пиебалдизм, что придает ей пятнистый черно-белый вид. Ее поймали возле острова Каптива, который расположен примерно в 30 милях к западу от Кейп-Корал, штат Флорида. На видео видно, как мужчина поднимает существо из воды и осматривает его.

Невероятно редкая лимонная акула с генетическим заболеванием, известным как пиебалдизм. Случайно наткнулись на эту красавицу во время рыбалки на бычков,

– написал пользователь соцсети.



Лимонная акула, которую поймал рыбак / Фото huntingforjaws

Он добавил, что записал ее номер и измерил, чтобы отправить в NOAA. Самка лимонной акулы металась вокруг, пока рыбак измерял ее. Казалось, акула ударила рыбаку по ноге, прежде чем он опустил ее обратно в воду.



Мужчина сделал необходимые измерения и отпустил акулу / Фото huntingforjaws

Пиебалдизм у людей возникает, когда не хватает меланоцитов или клеток, образующих меланин, на определенных участках кожи и/или волос. Пиебалдизм у акул почти неизвестен, и некоторые считают, что эту акулу замечали раньше.

Эксперт по рыболовству Роб Чепмен, который публикует публикации под псевдонимом @robchapmanfishing, сказал, что вероятность заметить рябую акулу астрономически мала.

Официально эта акула (рягая или лейциста) одна на 100 миллионов,

– написал он.



У акулы пиебалдизм / Фото huntingforjaws

В комментариях к видео с акулой пользователи выразили свое восхищение. Многие отмечали, насколько красивой и необычной является эта акула. Вот несколько комментариев:

"Безумно круто. Вау".

"Ой, это настоящая красота".

"Она ужасно замечательная! Я хочу сделать ее тату прямо сейчас!".

К слову, 5 июня компания Ocean Diversity показала видео редкой встречи с серым китом, которую наблюдала лодка, наполненная туристами в Баха, Калифорния. Люди были потрясены зрелищем.