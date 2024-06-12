Користувач Instagram @huntingforjaws опублікував відео своєї зустрічі з рідкісною акулою 31 травня. Користувачі соціальних мереж приголомшені "красивою" акулою, знайденою біля узбережжя Флориди: "1 на 100 мільйонів".

Дивіться також Велика удача: вперше в історії помітили сім'ю найрідкісніших леопардів у світі – плямисті кадри

Чоловік спіймав надзвичайно красиву акулу

Лимонна акула, ймовірно, має піебалдизм, що надає їй плямистий чорно-білий вигляд. Її спіймали біля острова Каптіва, який розташований приблизно в 30 милях на захід від Кейп-Корал, штат Флорида. На відео видно, як чоловік підіймає істоту з води та оглядає її.

Неймовірно рідкісна лимонна акула з генетичним захворюванням, відомим як піебалдизм. Випадково натрапили на цю красуню під час риболовлі на бичків,

– написав користувач соцмережі.



Лимонна акула, яку спіймав рибалка / Фото huntingforjaws

Він додав, що записав її номер і виміряв, аби надіслати в NOAA. Самка лимонної акули металася навколо, поки рибалка вимірював її. Здавалося, акула вдарила рибалці по нозі, перш ніж він опустив її назад у воду.



Чоловік зробив необхідні виміри та відпустив акулу / Фото huntingforjaws

Піебалдизм у людей виникає, коли не вистачає меланоцитів або клітин, що утворюють меланін, на певних ділянках шкіри та/або волосся. Піебалдизм в акул майже невідомий, і деякі вважають, що цю акулу помічали раніше.

Експерт з рибальства Роб Чепмен, який публікує публікації під псевдонімом @robchapmanfishing, сказав, що ймовірність помітити рябу акулу астрономічно мала.

Офіційно ця акула (ряга або лейциста) одна на 100 мільйонів,

— написав він.



В акули піебалдизм / Фото huntingforjaws

У коментарях до відео з акулою користувачі висловили своє захоплення. Чимало відзначали, наскільки красивою та незвичайною є ця акула. Ось декілька коментарів:

"Шалено круто. Вау".

"Ой, це справжня краса".

"Вона страшенно чудова! Я хочу зробити її тату прямо зараз!".

До слова, 5 червня компанія Ocean Diversity показала відео рідкісної зустрічі із сірим китом, яку спостерігав човен, наповнений туристами у Баха, Каліфорнія. Люди були приголомшені видовищем.