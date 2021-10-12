Рисуют картины и играют в баскетбол: девушка тренирует своих домашних крыс
Источник:Ютуб Эстер Миник-Розенталь
Декоративные крысы – очень умные создания. Эти животные легко поддаются дрессировке и могут удивить владельцев своими талантами.
Так удивляют свою хозяйку и фанатов крысы Омлет и Пончик, которые старательно изучают новые трюки.
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Девушка из Блаксберга, США, учит своих домашних любимцев захватывающим трюкам. Крыс обучают проходить через трубы и ограждения, возить коляску и даже играть в спортивные игры – баскетбол и волейбол.
Владелица учит своих крыс разным трюкам: смотрите милое видео
Способные пушистики добросовестно тренируются под наблюдением хозяйки Эстер – ютубера и владелицы примерно 10 крыс.
Почти ежедневно Эстер показывает в соцсетях, как ее любимцы выполняют разные трюки. Девушка уже научила крыс играть в боулинг, жарить игрушечное барбекю, участвовать в гонках с препятствиями и приносить вещи.В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.
Эстер даже научила животных рисовать картины. Процесс создания и результат девушка публикует на редите или в инстаграме.
За каждый выполненный трюк крысы получают вкусное поощрение / Видео из редита Эстер
Эстер учит своих подписчиков, как правильно тренировать животных – чтобы это было легко для владельцев и весело для крыс. Девушка рассказывает, как заинтересовать пушистиков и поощрить их к тренировкам. За выполненные трюки крысы получают лакомство, а обучение животных проходит в игровой форме.
Крысы охотно поддерживают игру с хозяйкой – животные рады провести время с Эстер и получить вкусное поощрение.
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Также у девушки есть свой сайт и магазин. Эстер продает товары для ухода за животными, принадлежности для тренировок, календари с крысами и произведения своих подопечных – картины, которые нарисовали пушистики.
Картины, которые рисуют крысы, девушка продает в своем магазине / Фото из магазина Эстер
Крысы – великолепные воспитанники
Часто люди не хотят заводить крыс в качестве домашних любимцев – крысы ассоциируются с болезнями и угрозой. На самом деле декоративные крысы – отличный вариант для тех, кто не готов заводить кота или собаку.
- Эти животные – удивительно социальные существа, которые любят своего владельца и всегда готовы поиграть. Правда, если хозяина часто нет дома, лучше завести сразу двух крыс – им будет весело и интересно без присмотра хозяина.
- Крыски очень умные. Ученые утверждают, что крысы умнее даже кошек, поэтому могут легко поддаваться дрессировке.
- Сами животные, вопреки распространенному мнению, не переносят болезни и вирусы – это делают мелкие паразиты на их коже. Если регулярно мыть крысу и ухаживать за ее шерстью, то будут здоровы все – и животное, и владелец.