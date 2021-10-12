Рисуют картины и играют в баскетбол: девушка тренирует своих домашних крыс

Декоративные крысы – очень умные создания. Эти животные легко поддаются дрессировке и могут удивить владельцев своими талантами.

Так удивляют свою хозяйку и фанатов крысы Омлет и Пончик, которые старательно изучают новые трюки.

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Девушка из Блаксберга, США, учит своих домашних любимцев захватывающим трюкам. Крыс обучают проходить через трубы и ограждения, возить коляску и даже играть в спортивные игры – баскетбол и волейбол.

Владелица учит своих крыс разным трюкам: смотрите милое видео

Способные пушистики добросовестно тренируются под наблюдением хозяйки Эстер – ютубера и владелицы примерно 10 крыс.

Почти ежедневно Эстер показывает в соцсетях, как ее любимцы выполняют разные трюки. Девушка уже научила крыс играть в боулинг, жарить игрушечное барбекю, участвовать в гонках с препятствиями и приносить вещи.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina® , который не только вкусный, но и полезный.

Эстер даже научила животных рисовать картины. Процесс создания и результат девушка публикует на редите или в инстаграме.

За каждый выполненный трюк крысы получают вкусное поощрение / Видео из редита Эстер

Эстер учит своих подписчиков, как правильно тренировать животных – чтобы это было легко для владельцев и весело для крыс. Девушка рассказывает, как заинтересовать пушистиков и поощрить их к тренировкам. За выполненные трюки крысы получают лакомство, а обучение животных проходит в игровой форме.

Крысы охотно поддерживают игру с хозяйкой – животные рады провести время с Эстер и получить вкусное поощрение.

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Также у девушки есть свой сайт и магазин. Эстер продает товары для ухода за животными, принадлежности для тренировок, календари с крысами и произведения своих подопечных – картины, которые нарисовали пушистики.



Картины, которые рисуют крысы, девушка продает в своем магазине / Фото из магазина Эстер

Крысы – великолепные воспитанники

Часто люди не хотят заводить крыс в качестве домашних любимцев – крысы ассоциируются с болезнями и угрозой. На самом деле декоративные крысы – отличный вариант для тех, кто не готов заводить кота или собаку.