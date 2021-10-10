Объединившись с австралийской овчаркой Финном, Элиза пародирует известные произведения искусства. Проект девушка придумала еще в 2020 году, ведь из-за пандемии COVID-19 люди перестали заказывать у нее обычные картины.

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"Я художник. Мне очень хотелось пойти работать в свою студию, но каждый раз Финн очень огорчался. Поэтому я начала думать над проектом, в котором мы могли бы участвовать вместе", — рассказала Элиза.

Я думала, что мы сделаем несколько фото и Финну станет скучно, но его порода – рабочая. Поэтому малыш не уставал, а также принимал активное участие в съемках,

– вспомнила Элиза.

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Художница вспомнила, что люди часто благодарят за ее проект. Ведь вместе с Финном они помогают им увидеть детали, которых не замечали раньше.

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"Я думаю, что между людьми и искусством есть дистанция, когда касается его анализа или обсуждения. Надеюсь, что Финн и знакомые для всех предметы на моих работах помогут понять, что искусство не так далеко, как может показаться", — добавила Элиза.

Смотрите фото, которые делает Элиза с Финном: