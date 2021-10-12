Так дивують свою хазяйку та фанатів пацючки Омлет і Пончик, які старанно вивчають нові трюки.
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Дівчина з Блаксбергу, США, навчає своїх домашніх улюбленців захопливим трюкам. Щуриків навчають проходити через труби та загорожі, возити візочок та навіть грати у спортивні ігри – баскетбол та волейбол.
Власниця тренує своїх пацючків різним трюкам: дивіться миле відео
Здібні пухнастики сумлінно тренуються під наглядом хазяйки Естер – ютуберки та власниці приблизно 10 пацючків.
Чи не щодня Естер викладає у соцмережах, як її улюбленці виконують різноманітні трюки. Дівчина вже навчила щуриків грати в боулінг, смажити іграшкове барбекю, брати участь у перегонах з перешкодами та приносити речі.
Естер навіть навчила тваринок малювати картини. Процес створення та результат дівчина публікує на редіті чи в інстаграмі.
За кожен виконаний трюк щурики отримують смачне заохочення / Відео з редіту Естер
Естер навчає своїх підписників, як правильно тренувати тварин – щоб це було легко для власників та весело для пацючків. Дівчина розповідає, як зацікавити пухнастиків та заохотити їх до тренувань. За виконані трюки щурики отримують ласощі, а навчання тваринок відбувається в ігровій формі.
Пацюки радо підтримують гру з господинею – тваринки раді провести час з Естер та отримати смачне заохочення.
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Також дівчина має свій сайт та магазин. Естер продає товари для догляду за тваринами, приладдя для тренувань, календарі з щуриками та твори своїх підопічних – картини, які намалювали пухнастики.
Картини, які малюють пацючки, дівчина продає у своєму магазині / Фото з магазину Естер
Щурі – чудові вихованці
Часто люди не хочуть заводити пацюків у якості домашніх улюбленців – щурики асоціюються з хворобами та загрозою. Насправді ж декоративні щурі – чудовий варіант для тих, хто не готовий заводити кота чи собаку.
- Ці тварини – напрочуд соціальні істоти, які люблять свого власника та завжди готові погратись. Щоправда, якщо хазяїна часто немає вдома, краще завести одразу двох пацючків – їм буде весело та цікаво без нагляду господаря.
- Щурики дуже розумні. Вчені стверджують, що пацюки розумніші навіть за котів, тому можуть легко піддаватися дресуванню.
- Самі тварини, всупереч поширеній думці, не переносять хвороби та віруси – це роблять дрібні паразити на їх шкірі. Якщо регулярно мити пацючка та доглядати за його шерстю, то будуть здорові усі – і тварина, і власник.