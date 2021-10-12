Так дивують свою хазяйку та фанатів пацючки Омлет і Пончик, які старанно вивчають нові трюки.

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Дівчина з Блаксбергу, США, навчає своїх домашніх улюбленців захопливим трюкам. Щуриків навчають проходити через труби та загорожі, возити візочок та навіть грати у спортивні ігри – баскетбол та волейбол.

Власниця тренує своїх пацючків різним трюкам: дивіться миле відео

Здібні пухнастики сумлінно тренуються під наглядом хазяйки Естер – ютуберки та власниці приблизно 10 пацючків.

Чи не щодня Естер викладає у соцмережах, як її улюбленці виконують різноманітні трюки. Дівчина вже навчила щуриків грати в боулінг, смажити іграшкове барбекю, брати участь у перегонах з перешкодами та приносити речі.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Естер навіть навчила тваринок малювати картини. Процес створення та результат дівчина публікує на редіті чи в інстаграмі.

За кожен виконаний трюк щурики отримують смачне заохочення / Відео з редіту Естер

Естер навчає своїх підписників, як правильно тренувати тварин – щоб це було легко для власників та весело для пацючків. Дівчина розповідає, як зацікавити пухнастиків та заохотити їх до тренувань. За виконані трюки щурики отримують ласощі, а навчання тваринок відбувається в ігровій формі.

Пацюки радо підтримують гру з господинею – тваринки раді провести час з Естер та отримати смачне заохочення.

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Також дівчина має свій сайт та магазин. Естер продає товари для догляду за тваринами, приладдя для тренувань, календарі з щуриками та твори своїх підопічних – картини, які намалювали пухнастики.

Картини, які малюють пацючки, дівчина продає у своєму магазині / Фото з магазину Естер

Щурі – чудові вихованці

Часто люди не хочуть заводити пацюків у якості домашніх улюбленців – щурики асоціюються з хворобами та загрозою. Насправді ж декоративні щурі – чудовий варіант для тих, хто не готовий заводити кота чи собаку.