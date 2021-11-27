Птичка по имени Дасти счастливо жила со своей хозяйкой Кэрри Кейт до того момента, как в жизни девушки появился Райан, ее парень. Дасти не хотел мириться с неожиданной конкуренцией, поэтому мужчине пришлось прилагать усилия, чтобы попугай принял его в семью.
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Девушка делится историей непростых отношений Райана и Дасти в соцсетях, а подписчики радостно наблюдают, как ревнивая птица становится более благосклонной к мужчине.
Что известно о ДастиПопугай – 12-летняя корела, которая всю жизнь провела рядом с Кэрри. Дасти родился без хвоста – на задней части тела животного не растут длинные перья. Эта особенность сделала Дасти и его хозяйку звездами интернета – на аккаунт попугая в тиктоке подписалось более 250 тысяч фолловеров.
У попугая нет хвоста, но он не слишком переживает из-за этого / Фото из инстаграма Дасти
Видео с Дасти и Райаном очаровали подписчиков – зрители с нетерпением ждут волшебных клипов, как мужчина упорно пытается приручить ревнивую птицу.
В течение долгого времени Райан пытался подружиться с попугаем – однако раз за разом упрямый Дасти показывал, кто здесь хозяин. Но мужчина нашел путь к сердцу Дасти – он начал насвистывать мелодии для попугайчика, чтобы успокоить его.
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