Пташка на ім’я Дасті щасливо жив зі своєю власницею Керрі Кейт до того моменту, як у житті дівчини з’явився Раян, її хлопець. Дасті не хотів миритися з неочікуваною конкуренцією, тому чоловікові довелося докладати зусиль, щоб папуга прийняв його до родини.

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Дівчина ділиться історією непростих відносин Раяна та Дасті у соцмережах, а підписники радо спостерігають, як ревнива птаха стає більш прихильною до чоловіка.

Що відомо про Дасті Папуга – 12-річна Папуга – 12-річна корела , яка все життя провела поряд із Керрі. Дасті народився без хвоста – на задній частині тіла тваринки не росте довге пір’я. Ця особливість зробила Дасті та його власницю зірками інтернету – на акаунт папуги у тіктоці підписалися понад 250 тисяч фоловерів.

Папуга не має хвоста, та не надто цим переймається / Фото з інстаграму Дасті

Відео з Дасті та Раяном полонили підписників – глядачі з нетерпінням чекають на чарівні кліпи, як чоловік вперто намагається приручити ревниву пташку.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Протягом довгого часу Раян намагався подружитися з папугою – проте раз за разом впертий Дасті показував, хто тут господар. Та чоловік знайшов шлях до серця Дасті – він почав насвистувати мелодії для папужки, щоб заспокоїти її.

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