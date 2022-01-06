Ретривер пытался помочь щенку овладеть новой командой: милое видео

В сети популярным стало видео, на котором ретривер помогает щенку овладеть новыми командами. Ролик собрал более 54 тысяч просмотров.

Согласно ролику, когда щенка просили выполнить определенную команду, позади ему помогал взрослый пес. К примеру, он мог показывать как нужно подавать лапу.

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"В этом видео можно увидеть, как мы дрессируем нашего щенка, который оказался сыном золотистого ретривера. Это смесь золотистого ретривера и черного лабрадора", – сообщили хозяева собак.

Джаспер, золотистый ретривер, не мог смотреть на это спокойно и решил помочь малышу. Он сел прямо за ним, чтобы показать, что нужно делать! Для справки: они оба получили от нас много вкусностей,

– добавили хозяева.

Видео понравилось пользователям социальных сетей, потому они активно оставляли свои комментарии.

"Угостите и собачку-отца! Он такой добрый и терпеливый! И щенок очаровательный".

"Это так прекрасно!".

"Эта бедная большая собака выглядит разочарованной. Ты ее разозлила, не давая ему что-нибудь вкусненькое".

Смотрите видео: как собака помогала щенку

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