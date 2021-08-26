Ретривер испугался лягушки и подлетел: забавную реакцию сняли на видео

Не все собаки являются хорошими охранниками и верными защитниками. Некоторых песиков нужно и самых защищать от неожиданных врагов.

13-месячный пес породы золотистый ретривер неожиданно увидел маленькую лягушку у бассейна. Сначала собака по кличке Реми заинтересовалась находкой.

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Прыгнул выше головы

Реми спокойно нюхал новое животное. Он и не подозревал, что лягушки умеют прыгать.

Владелица собаки заметила непривычное поведение любимца. Она решила снять пса на видео: ведь подозревала, что он может выкинуть что-то смешное. Девушка не ошиблась!

Когда лягушонок подпрыгнул, то ретривер не на шутку испугался. Он тоже подпрыгнул, и это было действительно грандиозное зрелище.

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда.

Огромный пес просто подлетел и упал на землю. В конце видео можно слышать взрыв смеха – владелица собачки не могла сдержаться.

Пользователи сети комментируют курьезное видео:

"Я никогда не видел, чтобы собака так прыгала".

"Каждый раз, когда я смотрю, становится смешнее".

"Он выпрыгнул из своей шкуры".

"Не могу прекратить смеяться".

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