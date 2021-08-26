Ретривер испугался лягушки и подлетел: забавную реакцию сняли на видео
Источник:ютуб-канал ViralHog
Не все собаки являются хорошими охранниками и верными защитниками. Некоторых песиков нужно и самых защищать от неожиданных врагов.
13-месячный пес породы золотистый ретривер неожиданно увидел маленькую лягушку у бассейна. Сначала собака по кличке Реми заинтересовалась находкой.
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Прыгнул выше головы
Реми спокойно нюхал новое животное. Он и не подозревал, что лягушки умеют прыгать.
Владелица собаки заметила непривычное поведение любимца. Она решила снять пса на видео: ведь подозревала, что он может выкинуть что-то смешное. Девушка не ошиблась!
Когда лягушонок подпрыгнул, то ретривер не на шутку испугался. Он тоже подпрыгнул, и это было действительно грандиозное зрелище.Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь.
Огромный пес просто подлетел и упал на землю. В конце видео можно слышать взрыв смеха – владелица собачки не могла сдержаться.
Пользователи сети комментируют курьезное видео:
- "Я никогда не видел, чтобы собака так прыгала".
- "Каждый раз, когда я смотрю, становится смешнее".
- "Он выпрыгнул из своей шкуры".
- "Не могу прекратить смеяться".
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Ретривер испугался лягушки: забавную реакцию сняли на видео