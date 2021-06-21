Ассоль и Грей: в рекреационном пункте на Житомирщине появились черные лебеди

Пара черных лебедей появилась в рекреационном пункте "Майдан". Птиц подарил лесхозу Полесский государственный университет.
Пернатые будут жить на территории Городницкого лесхоза. Там для них есть водоем.
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Ассоль и Грей будут жить в зоне рекреации
В лесхозе рассказали, что черные лебеди будут жить в рекреационном пункте "Майдан" Надслучанского лесничества.
Лебедку назвали Ассоль, а лебедя – Грей,
– рассказали в лесхозе.
В лесхозе показали, как выпускали птиц на водоем: смотрите видео
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Лебеди будут жить на водоеме / Фото Городницкого лесхоза
Кстати, рекреационный пункт "Майдан" имеет площадь 0,05 га – там есть колодец, пирс, беседка, столы, стоянка, место для приготовления пищи на костре.Справка. Рекреация - это система мероприятий, связанных с восстановлением. Она охватывает различный отдых, в том числе и связан с природой. Рекреационным пунктом считают ограниченную территорию, объекты которой имеют рекреационную функцию.
Что известно о черных лебедяхВ природе живут на всей территории Австралии и Тасмании.
С 19 века прижились в Новой Зеландии.
Традиционно предпочитают неглубокие пресние водоемы .
Сменить место жительства могут даже из-за длительного шума.
В отличие от лебедей-шипунов (традиционных для Украины), особенностью черных лебедей является громкий голос, которым они приветствуют друг друга, сопровождая это поднятием и опусканием головы.
Иногда могут выплыть посреди водоема, поставить голову на воду и громко трубить.
Источник: Википедия