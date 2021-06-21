Пернаті житимуть на території Городницького лісгоспу. Там для них є водойма.
До теми Дієта для тварин: поєднання сухого та волого кормів для підтримки здоров'я улюбленців
Асоль та Грей житимуть в зоні рекреації
У лісгоспі розповіли, що чорні лебеді житимуть у рекреаційному пункті "Майдан" Надслучанського лісництва.
Лебідку назвали Асоль, а лебедя – Грей,
– розповіли у лісгоспі.
У лісгоспі показали, як випускали птахів на водойму: дивіться відео
Лебеді житимуть на водоймі / Фото Городницького лісгоспу
Що відомо про чорних лебедівУ природі живуть на всій території Австралії та Тасманії.
З 19 століття прижились у Новій Зеландії.
Традиційно надають перевагу неглибоким прісним водоймам.
Змінити місце проживання можуть навіть через тривалий шум.
На відміну від лебедів-шипунів (традиційних для України), особливістю чорних лебедів є гучний голос, яким вони вітають один одного, супроводжуючи це підняттям і опусканням голови.
Іноді можуть виплисти посеред водойми, поставити голову на воду та чутно сурмити.
Джерело: Вікіпедія