Пернаті житимуть на території Городницького лісгоспу. Там для них є водойма. 

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Асоль та Грей житимуть в зоні рекреації

У лісгоспі розповіли, що чорні лебеді житимуть у рекреаційному пункті "Майдан" Надслучанського лісництва.

Лебідку назвали Асоль, а лебедя – Грей,
– розповіли у лісгоспі. 

У лісгоспі показали, як випускали птахів на водойму: дивіться відео

 

Лебеді житимуть на водоймі / Фото Городницького лісгоспу

Що відомо про чорних лебедів 

У природі живуть на всій території Австралії та Тасманії.
З 19 століття прижились у Новій Зеландії.
Традиційно надають перевагу неглибоким прісним водоймам.
Змінити місце проживання можуть навіть через тривалий шум.
На відміну від лебедів-шипунів (традиційних для України), особливістю чорних лебедів є гучний голос, яким вони вітають один одного, супроводжуючи це підняттям і опусканням голови.
Іноді можуть виплисти посеред водойми, поставити голову на воду та чутно сурмити.
Джерело: Вікіпедія 