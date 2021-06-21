Пернаті житимуть на території Городницького лісгоспу. Там для них є водойма.

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Асоль та Грей житимуть в зоні рекреації

У лісгоспі розповіли, що чорні лебеді житимуть у рекреаційному пункті "Майдан" Надслучанського лісництва.

Лебідку назвали Асоль, а лебедя – Грей,

– розповіли у лісгоспі.

У лісгоспі показали, як випускали птахів на водойму: дивіться відео

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Лебеді житимуть на водоймі / Фото Городницького лісгоспу

До речі, рекреаційний пункт "Майдан" має площу 0,05 гектарів – там є криниця, пірс, альтанка, столи, стоянка, місце для приготування їжі на багатті. Довідка. Рекреація – це система заходів, пов'язаних з відновленням. Вона охоплює різний відпочинок, у тому числі й пов'язаний з природою. Рекреаційним пунктом вважають обмежену територію, об'єкти якої мають рекреаційну функцію.

Що відомо про чорних лебедів У природі живуть на всій території Австралії та Тасманії.

З 19 століття прижились у Новій Зеландії.

Традиційно надають перевагу неглибоким прісним водоймам.

Змінити місце проживання можуть навіть через тривалий шум.

На відміну від лебедів-шипунів (традиційних для України), особливістю чорних лебедів є гучний голос, яким вони вітають один одного, супроводжуючи це підняттям і опусканням голови.

Іноді можуть виплисти посеред водойми, поставити голову на воду та чутно сурмити.

Джерело: У природі живуть на всій території Австралії та Тасманії.З 19 століття прижились у Новій Зеландії.Традиційно надають перевагу неглибоким прісним водоймам.Змінити місце проживання можуть навіть через тривалий шум.На відміну від лебедів-шипунів (традиційних для України), особливістю чорних лебедів є гучний голос, яким вони вітають один одного, супроводжуючи це підняттям і опусканням голови.Іноді можуть виплисти посеред водойми, поставити голову на воду та чутно сурмити.Джерело: Вікіпедія

Зверніть увагу! Завдяки людській діяльності, у наш час чорних лебедів можна зустріти в різних країнах світу. В Україні чорні лебеді найчастіше живуть на приватних фермах чи в ботсадах.