Пернатые будут жить на территории Городницкого лесхоза. Там для них есть водоем.

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Ассоль и Грей будут жить в зоне рекреации

В лесхозе рассказали, что черные лебеди будут жить в рекреационном пункте "Майдан" Надслучанского лесничества.

Лебедку назвали Ассоль, а лебедя – Грей,

– рассказали в лесхозе.

В лесхозе показали, как выпускали птиц на водоем: смотрите видео

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Лебеди будут жить на водоеме / Фото Городницкого лесхоза

Кстати, рекреационный пункт "Майдан" имеет площадь 0,05 га – там есть колодец, пирс, беседка, столы, стоянка, место для приготовления пищи на костре. Справка. Рекреация - это система мероприятий, связанных с восстановлением. Она охватывает различный отдых, в том числе и связан с природой. Рекреационным пунктом считают ограниченную территорию, объекты которой имеют рекреационную функцию.

Что известно о черных лебедях В природе живут на всей территории Австралии и Тасмании.

С 19 века прижились в Новой Зеландии.

Традиционно предпочитают неглубокие пресние водоемы .

Сменить место жительства могут даже из-за длительного шума.

В отличие от лебедей-шипунов (традиционных для Украины), особенностью черных лебедей является громкий голос, которым они приветствуют друг друга, сопровождая это поднятием и опусканием головы.

Иногда могут выплыть посреди водоема, поставить голову на воду и громко трубить.

Источник: Википедия водоемывыплытьгромко