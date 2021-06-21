Пернатые будут жить на территории Городницкого лесхоза. Там для них есть водоем.
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Ассоль и Грей будут жить в зоне рекреации
В лесхозе рассказали, что черные лебеди будут жить в рекреационном пункте "Майдан" Надслучанского лесничества.
Лебедку назвали Ассоль, а лебедя – Грей,
– рассказали в лесхозе.
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Лебеди будут жить на водоеме / Фото Городницкого лесхоза
Что известно о черных лебедяхВ природе живут на всей территории Австралии и Тасмании.
С 19 века прижились в Новой Зеландии.
Традиционно предпочитают неглубокие пресние водоемы .
Сменить место жительства могут даже из-за длительного шума.
В отличие от лебедей-шипунов (традиционных для Украины), особенностью черных лебедей является громкий голос, которым они приветствуют друг друга, сопровождая это поднятием и опусканием головы.
Иногда могут выплыть посреди водоема, поставить голову на воду и громко трубить.
Источник: Википедия