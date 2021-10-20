Рекордный улов: огромную рыбу-луну поймали у берегов Испании – удивительное видео

"На крючок" испанских рыбаков попало огромное морское существо весом более 2 тонн, шириной 2,9 и длиной 3,2 метра. Узнайте, что они сделали с рыбой-монстром.

Этот вид рыб является самым тяжелым из всех костных рыб. Но такого гиганта нечасто повезет увидеть даже рыбакам.

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Рыба-луна (mola mola) самая большая по массе известная костная рыба в мире: средние взрослые рыбы весят около 1 тонны, а рекордный экземпляр, выловленный возле Сиднея, достигал массы 2235 килограмм. Вид распространен в тропических и умеренных водах всего мира. По внешнему виду напоминает голову рыбы с хвостом, с уплощенным телом, ее высота вместе с плавниками примерно равна ее длине.

Источник: самая большая по массе известная костная рыба в мире: средние взрослые рыбы весят около 1 тонны, а рекордный экземпляр, выловленный возле Сиднея, достигал массы 2235 килограмм. Вид распространен в тропических и умеренных водах всего мира. По внешнему виду напоминает голову рыбы с хвостом, с уплощенным телом, ее высота вместе с плавниками примерно равна ее длине.Источник: Википедия

Не могли взвесить

Этот впечатляющий экземпляр попал в сети рыбаков вблизи берегов Сеуты, что в Испании. Морской биолог Энрике Остале утверждает, что эта рыба стала рекордной в регионе.

Пойманная рыба имеет длину 3,2 метра, ширину 2,9 метра.

Мы пытались поставить ее на весы, измеряющие центнеры, но она оказалась слишком тяжелой, – отметил Осталь, руководитель лаборатории морской биологии Севильского университета, которому сообщили об уникальной рыбе.



Биологи назвали рыбу рекордной в регионе / Скриншот с видео

Пришлось оценивать вес рыбы по составу туши и по сравнению с другими уловами. Биолог пришел к выводу, что эта рыба весит около 2 тонн.

Что сделали с рыбой

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию кормакоторый не только вкусный, но и полезный.

Этот вид рыбы считают уязвимым и есть его нельзя. Поэтому рыбу подержали в камере, заполненной морской водой, пока не прибыли биологи. Затем редкий экземпляр на несколько минут подняли на палубу, чтобы измерить размеры тела, определить вес и взять образец ДНК.

После этого рыбу отпустили обратно в море невредимой.



Рыбу отпустили обратно в море / Скриншот с видео

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Как выглядит гигантская луна-рыба: смотрите видео

Летом редкую рыбу нашли в Орегоне

На один из пляжей в США вымыло тело редкой рыбы опах.

Этих рыб также называют "лунными" за необычный окрас.

Опах является единственной известной полностью теплокровной рыбой в мире.

Экземпляр заморозят и будут изучать.



Лунная рыба на побережье Орегона / Фото Seaside Aquarium