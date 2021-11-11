Реакция пса на шевеление ребенка в животе хозяйки: трогательное видео
Источник:тікток meggysuemalouf
В социальной сети тикток стало вирусным видео, на котором питбуль впервые слышит, что у его хозяйки в животе двигается ребенок. Что поразило пользователей – читайте в материале.
Будущая мама рассказала, что в их семье живет 2 питбуля – Гус и Луна. Когда женщина забеременела, один из домашних любимцев стал находиться постоянно рядом с ней.
Интересно Почему полезно приходить на работу с домашними любимцами: опыт компании Purina®
В один из дней хозяйка лежала на диване, а рядом, прислонившись ухом и носом, лежал Гус. Пес был расслаблен и с полузакрытыми глазами.
Вдруг Гус стал настороженным, а глаза округлились. Оказалось, что в тот момент в животе у женщины начал двигаться малыш.
"Когда ты впервые чувствуешь, как твоя крошечная лучшая подруга толкается. Ждите его реакцию", — подписала видео будущая мама.
Смотрите видео: реакция пса на шевеление ребенка в животе у хозяйки
К теме Удачная дрессировка: как мама научила собаку приносить подгузники для малыша
Какие комментарии оставляли люди:
- "Это так мило, я сейчас расплачусь".
- "Я что в титок плакать захожу? Перестаньте выкладывать такие трогательные видео".
- "Такое искреннее удивление на мордашке. Просто невероятно".
Смотрите видео: как пес беспокоился о беременной хозяйкеВы проявляете любовь к своему песику, когда заботитесь о его питании, так как сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего питомца.