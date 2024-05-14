"Все в восторге, а ей все равно": реакция кошки на северное сияние рассмешила пользователей сети

На днях северное сияние, также известное как полярное сияние, можно было наблюдать на значительной части территории Великобритании. В то время как многие люди охотно делали фотографии, чтобы поделиться ими в социальных сетях, одна кошка продемонстрировала полное равнодушие к невероятному зрелищу.

Вирусный момент – забавная реакция домашнего любимца на редкое природное явление – привлек внимание миллионов. Фотография, которой поделился пользователь @PJ на X (ранее Twitter), быстро набрала более 4,1 миллиона просмотров всего за несколько дней.

Смотрите также Короткие лапы – не помеха: сеть восхитило видео, на котором аллигатор перелезает через забор

Реакция кошки на северное сияние рассмешила пользователей

В Брайтоне, Англия, мужчина сфотографировал яркое небо над своим домом. Несмотря на невероятное зрелище, его кошка, сидевшая на садовой ограде, выглядела абсолютно невозмутимой к световому явлению. Безразличная реакция пушистого на ослепительное ночное небо заинтриговала зрителей.

Моя кошка только что наблюдала северное сияние – одно из самых ярких природных явлений в мире – и ей все равно,

– подписал фото PJ.



Кошке было безразлично до сияния / Фото @PJ в X

Сообщение автора вызвало большой ажиотаж в сети, а сам снимок стал вирусным. Его просмотрели более 4,1 миллиона раз всего за несколько дней. Многие пользователи соцсетей поспешили оставить свои забавные комментарии. Вот несколько из них:

"Этой кошке все равно",

"Кошки - единственные животные, которым на все наплевать",

"Она знает, что на самом деле является самым ярким природным явлением в мире".

К теме необычного: в питомнике Golden Treasures в Пенсаколе, что во Флориде появился на свет необычный щенок золотистого ретривера. Его шерсть зеленого цвета. Пользователи сразу залюбовались кадрами уникального пушистого.