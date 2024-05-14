Вірусний момент – кумедна реакція домашнього улюбленця на рідкісне природне явище – привернув увагу мільйонів. Фотографія, якою поділився користувач @PJ на X (раніше Twitter), швидко набрала понад 4,1 мільйона переглядів всього за кілька днів.

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Реакція кішки на північне сяйво розсмішила користувачів

В Брайтоні, Англія, чоловік сфотографував яскраве небо над своїм будинком. Попри неймовірне видовище, його кішка, що сиділа на садовій огорожі, виглядала абсолютно незворушною до світлового явища. Байдужа реакція пухнастого на сліпуче нічне небо заінтригувала глядачів.

Моя кішка щойно спостерігала північне сяйво — одне з найяскравіших природних явищ у світі — і їй все одно,

– підписав фото PJ.



Кішці було байдуже до сяйва / Фото @PJ в X

Повідомлення автора викликало великий ажіотаж у мережі, а сам знімок став вірусним. Його переглянули понад 4,1 мільйона разів лише за кілька днів. Багато користувачів соцмереж поспішили залишити свої кумедні коментарі. Ось декілька з них:

"Цій кішці все одно",

"Кішки — єдині тварини, яким на все наплювати",

"Вона знає, що насправді є найяскравішим природним явищем у світі".

До теми незвичайного: у розпліднику Golden Treasures у Пенсаколі, що у Флориді з'явилося на світ незвичайне цуценя золотистого ретривера. Його шерсть зеленого кольору. Користувачі одразу замилувалися кадрами унікального пухнастого.