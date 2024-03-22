Там были повреждены объекты инфраструктуры и разрушены дома, принадлежащие местным жителям. Соответствующие службы продолжают поисково-спасательные операции – извлекают из-под завалов как людей, так и животных.

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Россияне ударили по Хмельницкому 22 марта

Ночью враг цинично нанес массированный ракетный удар по Украине. В частности, в Хмельницкой области были поражены инфраструктурные объекты, есть разрушения домов местных жителей.

Спасатели прилагают максимум усилий, чтобы оказать помощь каждому, говорится и о наших маленьких друзьях. Так, в Хмельницком удалось извлечь из-под завалов маленького домашнего кролика. Пока неизвестно, живы ли хозяева пушистика.

Из-под завалов в Хмельницком достали кролика / Фото Суспільне Хмельницький

Сообщается, что количество жертв в результате удара по Хмельницкой области возросло. На месте работают соответствующие службы, помогающие местным преодолевать последствия атаки.

Сначала сообщалось об одном погибшем, однако впоследствии городской голова Александр Симчишин написал, что количество жертв возросло до двух. Также известно об по меньшей мере 7 раненых в Хмельницком.

Спасателям из-под завалов частного дома удалось достать 21-летнюю девушку. Она была полтора часа на связи по телефону. Пострадавшую госпитализировали, ей оказывается необходимая помощь.

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