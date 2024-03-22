Там було пошкоджено об'єкти інфраструктури та зруйновано будинки, що належать місцевим мешканцям. Відповідні служби продовжують пошуково-рятувальні операції – витягають з-під завалів як людей, так і тваринок.

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Вночі ворог цинічно завдав масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, у Хмельницькій області було уражено інфраструктурні об'єкти, є руйнування домівок місцевих мешканців.

Рятувальники докладають максимум зусиль аби надати допомогу кожному, мовиться і про наших маленьких друзів. Так, у Хмельницькому вдалося витягти з-під завалів маленького домашнього кролика. Наразі невідомо, чи живі господарі пухнастика.



З-під завалів у Хмельницькому дістали кролика / Фото Суспільне Хмельницький

Повідомляється, що кількість жертв унаслідок удару по Хмельниччині зросла. На місці працюють відповідні служби, що допомагають місцевим долати наслідки атаки.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого, однак згодом міський голова Олександр Симчишин написав, що кількість жертв зросла до двох. Також відомо про щонайменше 7 поранених у Хмельницькому.

Рятувальникам з-під завалів приватного будинку вдалося дістати 21-річну дівчину. Вона була півтори години на зв'язку телефоном. Постраждалу госпіталізували, їй надається необхідна допомога.

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