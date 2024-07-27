Животные тоже нуждаются в защите: Рада готовится принять соответствующий законопроект

Животные уже давно являются полноценными членами семей, соответственно, как и люди, тоже имеют право на защиту. Так, профильный парламентский комитет рекомендовал поддержать законопроект, который приводит законодательные акты Украины в соответствие с Европейской конвенцией о защите домашних животных.

Целью законопроекта является внедрение в Украине европейских гуманных ценностей и стандартов в отношении животных. Что предлагает этот документ – далее в материале!

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Рада готовится принять законопроект для защиты животных

В заявлении Юлии Овчинниковой, члена парламентского экологического комитета, стало известно, что в Украине предлагается новый законопроект, призванный ввести европейские гуманные ценности и стандарты в отношении животных.

Принятие этого законопроекта будет еще одним шагом в направлении нашей евроинтеграции. Важным является не только имплементация норм европейского права в законодательство Украины, но и соблюдение европейских ценностей и гуманного и ответственного отношения к животным,

– объяснила она.

В частности законопроект предлагает: