Целью законопроекта является внедрение в Украине европейских гуманных ценностей и стандартов в отношении животных. Что предлагает этот документ – далее в материале!
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Рада готовится принять законопроект для защиты животных
В заявлении Юлии Овчинниковой, члена парламентского экологического комитета, стало известно, что в Украине предлагается новый законопроект, призванный ввести европейские гуманные ценности и стандарты в отношении животных.
Принятие этого законопроекта будет еще одним шагом в направлении нашей евроинтеграции. Важным является не только имплементация норм европейского права в законодательство Украины, но и соблюдение европейских ценностей и гуманного и ответственного отношения к животным,
– объяснила она.
В частности законопроект предлагает:
- запретить использовать домашних животных в рекламе, развлечениях, на выставках, в соревнованиях и других подобных мероприятиях, если организатор не создал соответствующих условий для домашних животных, для обращения с ними, а также, если здоровье и общее состояние домашних животных поставлено под угрозу;
- запретить хирургические операции для изменения внешнего вида домашнего животного или для других не лечебных целей;
- частичное урегулирование вопроса большого количества бездомных животных.