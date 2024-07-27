Метою законопроєкту є впровадження в Україні європейських гуманних цінностей та стандартів стосовно тварин. Що пропонує цей документ – далі у матеріалі!
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Рада готується ухвалити законопроєкт для захисту тварин
У заяві Юлії Овчинникової, члена парламентського екологічного комітету, стало відомо, що в Україні пропонується новий законопроєкт, покликаний запровадити європейські гуманні цінності та стандарти щодо тварин.
Прийняття цього законопроєкту буде ще одним кроком у напрямку нашої євроінтеграції. Важливим є не лише імплементація норм європейського права в законодавство України, а й дотримання європейських цінностей та гуманного та відповідального ставлення до тварин,
– пояснила вона.
Зокрема законопроєкт пропонує:
- заборонити використовувати домашніх тварин у рекламі, розвагах, на виставках, у змаганнях та інших подібних заходах, якщо організатор не створив відповідних умов для домашніх тварин, для поводження з ними, а також, якщо здоров'я та загальний стан домашніх тварин поставлено під загрозу;
- заборонити хірургічні операції для зміни зовнішнього вигляду домашньої тварини або для інших не лікувальних цілей;
- часткове врегулювання питання великої кількості безпритульних тварин.