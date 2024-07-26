У ДПСУ пухнастиків назвали "прикордонними сPETSпризначенцями". Відповідними кадрами поділилися у своїх соціальних мережах.

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Як бойові коти Мавік і Лео тішать прикордонників

Так, чорний кіт, на ім'я Мавік, потрапив до Львівської області з Харкова. Ще у 2023 році прикордонники знайшли налякане кошеня, надали йому допомогу та вирішили забрати з собою.

Він спокійний. Народився на сході під час обстрілів – бойовий кіт,

– розповідає військовий на псевдо "Рай".

Останні два роки Мавік супроводжує військових на передовій, а також залишається з підрозділом під час ротацій. Цей пухнастий котик взяв на себе важливе завдання – відлякувати мишей від бліндажа. Вражає те, що Мавік навіть навчився подавати лапу за командою, живучи серед солдатів.

Пухнастики тішать військових: дивіться відео

Рябого кота Лео зі Львівщини прикордоннику з позивним "Кабан" подарувала теща. Цей хвостик також їздить на передову та попереджає військових про обстріли своєю поведінкою: ховається або лізе на дерево.

Мама моєї жінки дала мені кота. У них було двоє: білий і оцей. Він спритніший та енергійніший, тому я взяв його. Коли були обстріли, він одразу вилазив на дерево або ховався за мною. Спав зі мною разом, на ліжку в підвалі,

– пригадує "Кабан".

Якось військовий подумав, що його Лео втік до лісу. Але історія закінчилася хепі-ендом: за три години котик повернувся.

"Кабан" зі своїм Лео / Скриншот з відео

У ДПСУ додали, що домашні улюбленці стають віддушиною для бійців на фронті, допомагають триматися і дарують втіху.